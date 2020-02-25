Трамп запросил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа направила в понедельник запрос в конгресс на предоставление дополнительного финансирования в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

Подчеркивается, что эти средства необходимы для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки оборудования и материалов, пишет ТАСС. Направить на борьбу с коронавирусом предлагается неиспользованные средства, ранее выделенные законодателями, например, на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

По данным Associated Press, во вторник представители администрации президента США проведут для сенаторов брифинг за закрытыми дверями. На нем будет идти речь о принимаемых мерах борьбы с распространением заболевания. В среду уже в Палате представителей состоятся открытые слушания с представителями Госдепартамента и Минздрава.

По последним данным, в США зарегистрированы 14 приезжих, у которых диагностирован новый коронавирус. Кроме того, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.