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25.02.2020 20:05
Рубрика: Культура

Трогательная история

У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
В государственном историческом музее (ГИМ) показали технологии, с помощью которых увидеть экспозицию теперь сможет любой человек, зашедший в здание со знаковым адресом Красная площадь, дом 1. Даже если в обычной, не музейной жизни он абсолютно слепой. "Вытянутая морда, рога лежат на спине, - ласково пробегает чуткими пальцами по контурам знаменитой скифской бляхи в форме оленя с запрокинутой головой Ирина Литвиненко, - прохладный металл. Копия, но на ощупь живая". Впечатление дополняет встроенный в специальную стойку тифлоаудиогид, а также текст, набранный Брайлем. Для слабослышащих предусмотрено видеосопровождение. Стойки с моделями будут удобны и для посетителей- колясочников.
Идол из Галичского "клада" через очки VR-симулятора. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Идол из Галичского "клада" через очки VR-симулятора. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Идол из Галичского "клада" через очки VR-симулятора. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Журналисты толпятся у VR-симулятора: человек с нормальным зрением рассматривает другой "шедевр" инклюзивных технологий - модель идола из Галичского "клада" (III-II тыс. до н. э.), а на мониторе видно, как видел бы всю эту красоту без помощи технологических находок незрячий. Копия ростом с куклу Барби, а на самом деле фигурка была гораздо меньше, умещалась в руке шамана. "Хорошо бы и масштаб модели указывать, - на ходу советуют эксперты из слабовидящих. - Представьте себе, что вы собираете пазл, а несколько фрагментов отсутствует".

В планах музея сделать осязаемой и экспозицию храма Василия Блаженного

ГИМ - первый музей в стране, где тактильные копии (их можно потрогать, что особенно нравится детям) ключевых для музея экспонатов будут частью основной экспозиции. Чаще же бывает так: собрали модели и оригиналы в одном помещении, пригласили инвалидов по зрению-слуху, дали им насладиться ощущениями от прикосновений к бесценным артефактам и расставили все по местам.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Тактильными моделями будет оснащена практически вся экспозиция на первом этаже Исторического музея, от каменного века до эпохи Петра I. Буквально вчера мы прошли по экспозиции широким составом, где были представители и фондовых подразделений, и экспозиционных, представители служб, которые работают с посетителями. Мы внимательно изучили весь маршрут, расположение тактильных моделей", - рассказывает директор ГИМ Алексей Левыкин и обещает, что к июню 2020 года будут созданы модели неандертальца, архитектурный силуэт знаменитого моленного места Ивана Грозного с панелью, изображающей венчание князя Владимира Мономаха "шапкой Мономаха", тактильная модель сабли в ножнах Дмитрия Пожарского. Специально для выставки изготовят макет здания Исторического музея, коллекция которого является частью мирового культурного наследия. "Я уж и подзабыла, как ГИМ выглядит", - рада новости Ирина Литвиненко, которая когда-то могла видеть. В планах музея размещение тактильных моделей и на других своих площадках, в том числе в храме Василия Блаженного.

Комментарий

Диана Гурцкая, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов:

- Спасибо. Еще несколько лет назад такие экскурсии по Историческому музею были мечтой.

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