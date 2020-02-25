У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии

В государственном историческом музее (ГИМ) показали технологии, с помощью которых увидеть экспозицию теперь сможет любой человек, зашедший в здание со знаковым адресом Красная площадь, дом 1. Даже если в обычной, не музейной жизни он абсолютно слепой. "Вытянутая морда, рога лежат на спине, - ласково пробегает чуткими пальцами по контурам знаменитой скифской бляхи в форме оленя с запрокинутой головой Ирина Литвиненко, - прохладный металл. Копия, но на ощупь живая". Впечатление дополняет встроенный в специальную стойку тифлоаудиогид, а также текст, набранный Брайлем. Для слабослышащих предусмотрено видеосопровождение. Стойки с моделями будут удобны и для посетителей- колясочников.

Журналисты толпятся у VR-симулятора: человек с нормальным зрением рассматривает другой "шедевр" инклюзивных технологий - модель идола из Галичского "клада" (III-II тыс. до н. э.), а на мониторе видно, как видел бы всю эту красоту без помощи технологических находок незрячий. Копия ростом с куклу Барби, а на самом деле фигурка была гораздо меньше, умещалась в руке шамана. "Хорошо бы и масштаб модели указывать, - на ходу советуют эксперты из слабовидящих. - Представьте себе, что вы собираете пазл, а несколько фрагментов отсутствует".

В планах музея сделать осязаемой и экспозицию храма Василия Блаженного

ГИМ - первый музей в стране, где тактильные копии (их можно потрогать, что особенно нравится детям) ключевых для музея экспонатов будут частью основной экспозиции. Чаще же бывает так: собрали модели и оригиналы в одном помещении, пригласили инвалидов по зрению-слуху, дали им насладиться ощущениями от прикосновений к бесценным артефактам и расставили все по местам.

"Тактильными моделями будет оснащена практически вся экспозиция на первом этаже Исторического музея, от каменного века до эпохи Петра I. Буквально вчера мы прошли по экспозиции широким составом, где были представители и фондовых подразделений, и экспозиционных, представители служб, которые работают с посетителями. Мы внимательно изучили весь маршрут, расположение тактильных моделей", - рассказывает директор ГИМ Алексей Левыкин и обещает, что к июню 2020 года будут созданы модели неандертальца, архитектурный силуэт знаменитого моленного места Ивана Грозного с панелью, изображающей венчание князя Владимира Мономаха "шапкой Мономаха", тактильная модель сабли в ножнах Дмитрия Пожарского. Специально для выставки изготовят макет здания Исторического музея, коллекция которого является частью мирового культурного наследия. "Я уж и подзабыла, как ГИМ выглядит", - рада новости Ирина Литвиненко, которая когда-то могла видеть. В планах музея размещение тактильных моделей и на других своих площадках, в том числе в храме Василия Блаженного.

Комментарий

Диана Гурцкая, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов:

- Спасибо. Еще несколько лет назад такие экскурсии по Историческому музею были мечтой.