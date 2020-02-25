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25.02.2020 15:34
Рубрика: В мире

Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак

Текст: Диана Ковалева
Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. Об этом сообщило гостелевидение страны.

Как пишет газета el-Watan, экс-глава государства долго боролся с болезнью.

Напомним, что в конце января ему удалили опухоль в желудке, после чего поместили в отделении интенсивной терапии. СМИ писали, что состояние бывшего египетского лидера постепенно улучшалось.

Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне Кафр Эль-Мусейлиха в дельте Нила в семье судебного чиновника, который позже стал инспектором министерства юстиции. В 1949 году Мубарак закончил военное училище в Каире, после чего его приняли в Военно-воздушную академию Египта в Билбейсе как одного из лучших выпускников. Кроме того, с 1959 по 1965 года будущий президент обучался в СССР, где он научился говорить по-русски и освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16.

Впоследствии Мубарак принимал участие в Шестидневной арабо-израильской войне 1967 года, войне на истощение с Израилем, а также войне Судного дня, в ходе которой он получил высшую награду Египта - "Звезду Синая" и звание генерала армии. После этого он стал маршалом ВВС страны, а еще через год - вице-президентом.

Пост главы государства Мубарак занял в 1981 году после того, как в результате покушения погиб тогдашний президент страны Анвар Садат. У власти Мубарак пробыл 30 лет, за которые заметно укрепил позиции Египта на международной арене, а также принял ряд решений в рамках программы по либерализации общественной жизни и экономики страны. В отставку был вынужден уйти в феврале 2011 года в ходе демонстраций "арабской весны". Почти сразу же после этого теперь уже бывшего главу государства арестовали по обвинению в коррупции и гибели манифестантов. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, однако в 2017 году оправдали. В общей сложности Мубарак провел в заключении порядка шести лет.

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