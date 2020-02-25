Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Во вторник пришла скорбная весть - на 96 году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов.

Его родным и близким поступают многочисленные соболезнования. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич написал на своей личной странице в Facebook: "Дмитрий Тимофеевич всегда принимал активное участие в ветеранских движениях, для меня всегда было огромной честью принимать участие в совместных мероприятиях. Это был человек с большой буквы, с колоссальным опытом, профессионал своего дела и истинный патриот своей страны".

У Язова была настолько удивительная судьба, что ей наверняка когда-нибудь заинтересуются писатели-романисты. Достаточно сказать, что в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, для того, чтобы попасть на фронт, он добавил себе год, и мальчишкой-школьником надел военную форму. Эту самую форму Язов не снимал до конца жизни, то есть был в строю без малого 80 лет. И все эти годы он оставался примером беззаветного служения Родине.

Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1942-м окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году получил "красный" диплом Военной академии им. М. В. Фрунзе, в 1967 году стал выпускником Академии Генерального штаба.

Фронтовик, орденоносец, дважды раненый в боях с фашистами. В 1942-1945 годах Язов командовал стрелковым взводом, а затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Прибалтику.

После Победы остался кадровым военным. Командовал стрелковой ротой, был заместителем командира батальона в Ленинградском военном округе. Во время Карибского кризиса в должности командира полка находился на Кубе. Дорос до командующего Центральной группой советских войск в Чехословакии. С ноября 1980-го по июнь 1984 года руководил войсками Среднеазиатского военного округа, Неоднократно выезжал в Афганистан, где вели боевые действия сформированные в САВО подразделения

В мае 1987 года Язов был назначен министром обороны Советского Союза. Три года спустя ему присвоили звание маршала Советского Союза - он стал последним советским военачальником, получившим это высшее воинское звание.

Дмитрий Тимофеевич был награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в ВС СССР" III степени, многими иностранными орденами. В 2004 его удостоили российского ордена Почета. В 2009-м - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Недавно за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Язов получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Дмитрий Тимофеевич являлся почетным гражданином Омской области, в столице области установлен его бюст.

Язов написал ряд книг, в том числе мемуары "Удары судьбы". К 80-летию маршала его друзья и коллеги по Ассоциации офицеров запаса "Мегапир" выпустили 4-е издание этих воспоминаний и красочную фотолетопись жизни и службы Язова. Автор этих строк был в Культурном центре Вооруженных сил, где организовали презентацию книг, и даже получил их в подарок с автографом маршала. Эти мемуары я храню в домашней библиотеке и время от времени перечитываю. Ведь воспоминания Язова вобрали в себя не только страницы жизни яркого человека, видного советского и российского военачальника. В них - судьба целого поколения людей, на чью долю выпала суровая фронтовая юность, долгая и многотрудная служба Родине; тех, кто с болью в сердце пережил развал Советского Союза и с честью выдержал удары судьбы.

Книга полна воспоминаний о встречах Язова такими же, как и он, неординарными людьми - Ельциным, Горбачевым, Цзян Цэминем, Фиделем Кастро. Но с особой любовью и уважением маршал написал о простых людях: односельчанах и однополчанах, военных и гражданских. Их снимки есть в фотоальбоме "Дмитрий Язов". Вот он среди жителей родного села, на другом фото запечатлен с сыном Игорем - свежеиспеченным лейтенантом. А здесь маршал Язов и генерал-полковник Попков застыли в скорби у братской могилы на станции Новая Малуска Ленинградской области. Там покоится прах отчима Язова и отца Попкова.

В мемуарах Язова описаны трагические события 1991-го, когда после ареста за участие в ГКЧП, министру обороны предъявили обвинение в измене Родины. Понятно, что маршал-фронтовик возмутился и на это обвинение ответил с военной прямотой: "Это я изменник? Да я с 17 лет на фронте!". Следователи, которые допрашивали Язова, за эти слова почему-то зацепились, тем более, что, судя по их документам, на войну будущего маршала призвали восемнадцатилетним.

Понятно, что "постаревший" на год день рождения, названный когда-то пареньком в военкомате, так и сопровождал его всю жизнь. Но ведь имеются церковные метрики, где указана истинная дата. Следователи их раздобыли где-то в сибирских архивах. Но, был уверен Язов, чтобы лишний раз унизить опального министра и обвинить его не только в измене, но еще и во лжи, документ поменяли. Во всяком случае, в "Матросской тишине" Язову предъявили ксерокопию метрики, где была указана придуманная им, а не реальная дата. Вот так у маршала оказалось как бы два дня рождения - настоящий и тот, что сопровождал его с Великой Отечественной.

Автор этих строк в начале 80-х годов прошлого столетия служил в Среднеазиатском военном округе, которым тогда командовал генерал-полковник Дмитрий Тимофеевич Язов. От коллег слышал, что он очень требовательный, можно сказать, жесткий командир. Это подтвердили личные впечатления, вынесенные с парадных тренировок в штабной "коробке" округа. Язов на них появлялся нечасто, но каждый такой визит оборачивался разносом - то командующего не устраивала наша строевая выправка, то внешний вид офицеров.

Однако скоро Язов открылся для меня с совершенно неожиданной стороны. В 1984 году вышла в свет очередная книга фронтового разведчика Владимира Карпова - "Полководец". Это была документальная повесть о генерале армии Иване Ефимовиче Петрове. Он многие годы служил в Средней Азии, Великую Отечественную встретил командиром сформированного там механизированного корпуса. Возможно, это и стало поводом для того, чтобы провести по новой книге Карпова читательскую конференцию. За ее организацию взялся политотдел базирующейся в САВО воздушной армии. Нас собрали в окружном Доме офицеров, на трибуну один за другим стали выходить выступающие. И тут в зале совершенно неожиданно для всех появился Язов. Минут десять он молча слушал, а потом начал задавать вопросы. Тут же стало ясно, что повесть выступавшие на конференции явно не читали, а свои "речи", скорее всего, составляли по аннотации на книгу.

Конфуз был полный, и за ним ожидался суровый "разбор полетов" от командующего. Однако Язов поступил по-иному. Он сам вышел на сцену, и целый час рассказывал о "Полководце". Причем как рассказывал! Начал с Шекспира, потом чуть ли не страницами цитировал Карпова, перемежая свой рассказ строками Пушкина, Некрасова, Толстого и снова возвращаясь к "Полководцу". А закончил свое выступление опять же Шекспиром.

Признаться, такая эрудиция и память меня, военного журналиста в звании старший лейтенант, сразила, что называется, наповал. Похоже, что сразила она и других присутствующих в зале. Во всяком случае, с минуту после выступления командующего там стояла полная тишина. Не знаю, как у кого, а у меня тогда появилось желание тут же зайти в библиотеку (благо она располагалась прямо в Доме офицеров) и взять для прочтения новую книгу Карпова.

Спустя много лет, будучи корреспондентом "Российской газеты", я узнал, что Дмитрий Тимофеевич сам пишет книги и стихи. Вот как в интервью "РГ" он объяснил свое особое отношение к этому виду творчества. "Откуда у меня любовь к поэзии? Я всегда тянулся к знаниям, к образованности. Видно, оттого, что в детстве всего этого недополучил. Зачитывался Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским, - рассказал Язов. - Отмечали как-то одному человеку день рождения, на котором Вася Лановой читал Пушкина, блестяще читал. Потом говорит, ох, дальше не могу, забыл. А я продолжил читать без разбора, от Руссо до Мандзони. Еще и сегодня могу лермонтовский "Маскарад" рассказывать. Обожаю поэму "Кому на Руси жить хорошо" - там просто музыка народная. "О, тени, тени черные, кого вы ни догоните, кого ни перегоните, но только тени черные нельзя поймать-обнять". Это же душа нашего народа".

Каким поэтом был маршал, можно судить хотя бы по такому его стихотворению.

В потоке военном, в мундире бессменном

Сутки, вторые в вагоне.

Едем на запад - сержанты, солдаты.

Пролеты, мосты, перегоны…

По ходу считаем и смотрим в окно:

Дзоты, траншеи, колючка рядами.

Смотрим с тревогой и знаем одно:

Будет Победа за нами!

Как сообщили в Клубе военачальников России, похоронят последнего Маршала Советского Союза, скорее всего, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. "Это наиболее вероятный вариант. Дата еще не определена. Точную дату и место определит специальная комиссия", - заявил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.