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В нынешнем году при капремонте домов планируется заменить 15 тысяч лифтов. Это на 12% больше, чем год назад (тогда, как сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта, в планах была замена 13 347 лифтов).

По данным Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при минстрое, сейчас в России из 473 тысяч лифтов каждый пятый отработал срок службы. Ежегодно устаревают еще по 10 тысяч лифтов. По решению Совета Евразийской экономической комиссии все изношенные лифты - более 140 тысяч "подъемников" - должны быть заменены до февраля 2025 года.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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В 2019 году региональными операторами капремонта были заключены контракты на замену 17 662 лифтов, это на 18% больше, чем в 2018 году. Лидерами по количеству контрактов стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Крым. "Контракты могут заключаться на несколько лет", - уточняют в АРОКР.

Осенью прошлого года председатель Общественного совета минстроя Сергей Степашин подписал соглашение с Евразийским банком развития об инвестициях в замену лифтов. Банк намерен вложить в это 10 млрд рублей, что позволит уже в 2020-2021 годах заменить пять тысяч лифтов. "Уже три региона подтвердили свое участие - Санкт-Петербург, Приморский край, Мурманская область, последний уже запустил конкурсные процедуры", - сообщил руководитель комиссии Сергей Чернышов. Он также отметил, что комиссию очень волнует ситуация на Щербинском лифтостроительном заводе: "По итогам 2019 года произошло резкое, около 30%, снижение объемов производства продукции. Заводом были сорваны 72% контрактов с регионами по замене лифтов". Предприятие является флагманом отрасли и без него планы по замене лифтов оказываются под угрозой.

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