В Беларуси не зафиксировано ни одного случая появления коронавируса. "Ситуация анализируется даже не ежедневно, а несколько раз в день", - подчеркнул 25 февраля министр здравоохранения республики Владимир Караник, слова которого приводит БЕЛТА.

С учетом появления вируса в Европе, уточнил министр, усилен контроль и на рейсах, которые прибывают из Италии, где в ряде городов уже введен карантин. "Вернувшиеся из Китая белорусы и граждане других стран находятся под медицинским наблюдением. Сейчас его будут вести и в отношении тех, кто приедет из северных регионов Италии", - добавил Караник.

Отвечая на вопрос, как проводится в стране лабораторное тестирование вируса, он пояснил, что ДНК передано всем заинтересованным структурам Всемирной организацией здравоохранения. Это позволило составить тест-системы. Белорусские медики, уточнил он, используют два вида тестов - отечественного производства и переданные коллегами из Союзного государства. Благодаря этому в ряде случаев проводится двойной контроль. "Лабораторных тестов достаточно. Их качество проверено независимыми экспертами. Мы не сомневаемся в результатах", - заверил министр.