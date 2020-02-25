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25.02.2020 17:40
Рубрика: В мире

В Берлине заморозили ставки арендной платы за жилье

Текст: Александр Саможнев
Вступило в силу решение сената Берлина о замораживании в течение пяти лет арендной платы более полутора миллионов жилых помещений. Столица стала первым городом в Германии, который в законодательном порядке повлиял на формирование рынка недвижимости, сообщает телеканал Euronews.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Берлин поступил правильно, чтобы остановить быстро поднимающиеся ставки аренды жилья. Федеральный законодательный орган не смог принять эффективные инструменты в этой области за последние годы", - цитирует председателя Германской ассоциации арендаторов Ульриха Ропертца информагентство DPA.

Фото: REUTERS
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Заморозка арендной платы касается квартир, построенных до 2014 года на текущем уровне в течение пяти лет. Критики указывают, что это удержит арендодателей от инвестиций в столь необходимый ремонт домов, поскольку они не смогут впоследствии поднять арендную плату. В тоже время арендаторы, считающие, что оплата завышена, получили шанс просить владельцев о снижении стоимости жилья.

По данным газеты Der Tagesspiegel, в Берлине из 1,9 миллиона квартир - 1,5 миллиона принадлежат частным лицам, которые профессионально занимаются сдачей жилых помещений, а также компаниям, сделавшим недвижимость своим основным бизнесом. В последние годы арендная плата в городе с населением 3,7 миллиона человек резко возросла, вытеснив семьи среднего класса из центральных жилых районов, таких как Mitte или Prenzlauer Berg на окраины. Даже традиционно рабочие и иммигрантские кварталы, такие как Neukoeln или Kreuzberg стали настолько облагороженными, что давние арендаторы больше не могут позволить себе повышающуюся арендную плату. Кроме того, в Берлине ощущается общая нехватка жилья, что еще более затрудняет для вновь прибывших или тех, кто вынужден покинуть свои дома из-за резкого повышения арендной платы, поиск новых, доступных жилых помещений.

Противники действий сената Берлина подали в суд. Пока неясно, какое решение примут судебные инстанции. Эксперты предупредили жильцов, чтобы они не тратили деньги, полученные на экономии оплаты за жилье, в случае, если замораживание арендной платы будет отменено. Между тем партия ХДС Ангелы Меркель, которая находится в оппозиции правящей левой коалиции в Берлине, раскритиковала действия оппонентов. При этом отмечалось, что были нарушены рыночные механизмы. "Принятый закон не является решением для сохраняющейся проблемы нехватки жилья. Заморозка никому не поможет, если, в конце концов, сэкономленные средства придется, возможно, возвращать", - говорится в заявлении христианских демократов.

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