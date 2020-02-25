В Германии приняли законопроект о передаче властям паролей от соцсетей

В борьбе с правым экстремизмом и ненавистью немецкие власти пошли на беспрецедентный шаг. Бундестаг принял законопроект, который обязывает передавать пароли пользователей социальных сетей официальным ведомствам, сообщает портал t-online.de.

В соответствии с документом министерства юстиции, социальные сети Facebook, Twitter, операторы поисковых систем, игровых приложений, чатов, службы знакомств, в том числе, Tinder, а также онлайн-форумов, обязаны в законодательном порядке передавать ведомствам пароли пользователей. Под действие закона подпадают также онлайн-сервисы, предоставляющие услуги электронной почты, а также облачные сервисы, которые содержат огромный массив данных. Запрашивать сведения о паролях пользователей могут также таможня, федераьное министерства труда и социальных дел, а также ведомство по делам миграциии и беженцев, которые борются с теневой занятостью.

Правозащитные организации подвергли законопроект жесткой критике. Они полагают, что инициатива правительства является весьма сомнительной и представляет собой глубокое вмешательство в частную жизнь пользователей интернета. При этом граждане не узнают об утечке личных сведений, так как провайдеры связаны обязательством о неразглашении сведений. Со своей стороны, представитель минюста пояснил, что речь идет, скорее, о профилактическом мероприятии. Как и ранее, соответствующие службы будут запрашивать данные об аккаунте конкретного лица по решению суда.

Вопрос практической реализации законопроекта до конца не решен, отмечает председатель общественного совета Германии по кибербезопасности Ханс-Вильгель Дюнн. По его словам, провайдеры хранят пароли зашифрованными, что делает бесполезным их дальнейшее использование. "Передача сведений в открытом виде явится нарушением правил безопасности. Необходимо разработать реалистичные решения. Пока же просматривается стремление обеспечить всеобъемлющий контроль государства над гражданами", - подчеркнул эксперт.

Напомним, это уже вторая попытка правительства Германии ужесточить правила пользования социальными сетями. С 1 октября 2017 года вступил в силу закон против ненависти и травли в интернете, который предусматривает штрафные санкции в том случае, если оскорбительные или намеренно сфальсифицированные высказывания в адрес конкретной персоны, организации или государства не будут удалены или заблокированы в течение предписываемого законом срока.