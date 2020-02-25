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25.02.2020 14:42
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме оценили призывы ввести санкции в отношении РФ за "вмешательство" в предстоящие в США президентские выборы. Таким образом демократы пытаются отвлечь внимание от хода не самой лучшей для них предвыборной кампании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее лидеры демократов в сенате США обратились с соответствующим призывом к госсекретарю страны Майку Помпео и главе американского минфина Стивену Мнучине.

Данные призывы - "бред и абсурд", заявил Слуцкий журналистам. "Все обвинения опять же голословны и бездоказательны, - подчеркнул он. - Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандресу".

Это делается, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся "вмешательстве", отметил парламентарий, удивившись отсутствием в этом логики.

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Слуцкий считает, что демократы пытаются в очередной раз поставить президента США Дональда Трампа в неудобное положение или сместить фокус общественного мнения от хода предвыборной кампании в самой Демократической партии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что "американское сообщество больно". "У них мания преследования, и она касается России", - сказал он RT. Такое состояние "лечить надо", добавил парламентарий.

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