В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России

В Госдуме оценили призывы ввести санкции в отношении РФ за "вмешательство" в предстоящие в США президентские выборы. Таким образом демократы пытаются отвлечь внимание от хода не самой лучшей для них предвыборной кампании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее лидеры демократов в сенате США обратились с соответствующим призывом к госсекретарю страны Майку Помпео и главе американского минфина Стивену Мнучине.

Данные призывы - "бред и абсурд", заявил Слуцкий журналистам. "Все обвинения опять же голословны и бездоказательны, - подчеркнул он. - Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандресу".

Это делается, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся "вмешательстве", отметил парламентарий, удивившись отсутствием в этом логики.

Слуцкий считает, что демократы пытаются в очередной раз поставить президента США Дональда Трампа в неудобное положение или сместить фокус общественного мнения от хода предвыборной кампании в самой Демократической партии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что "американское сообщество больно". "У них мания преследования, и она касается России", - сказал он RT. Такое состояние "лечить надо", добавил парламентарий.