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25.02.2020 18:22
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки об общероссийском голосовании по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены очередные поправки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию. Новые нормы посвящены организации общероссийского голосования. Об их сути сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Поправки были подготовлены профильной рабочей группой (Крашенинников является ее сопредседателем) совместно с Центризбиркомом.

Предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования. Его итоги будут являться условием вступления в силу поправок к Конституции.

Фото: istock/ koromelena
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Указывается, что назначение общероссийского голосования будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, на который ответят граждане.

О дате голосования пока не сообщается. Однако в поправках устанавливается, что в случае, если оно назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим. Напомним, что ранее об этом говорил глава государства.

Также устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане России, достигшие на день его проведения 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Кроме того, закрепляются принципы проведения голосования.

Граждане РФ участвуют в нем на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Указывается, что участие является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Подготовка и проведение голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для его участников.

В поправках прописано, что подготовку и проведение общероссийского голосования ведет, во-первых, ЦИК, а также избиркомы регионов, территориальные и участковые комиссии.

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Устанавливаются и основные полномочия избиркомов. Так, ЦИК утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о его назначении.

Центризбирком также определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования и обеспечивает информирование граждан. В том числе дает им возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию. А еще ЦИК устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении.

Другие полномочия ЦИК включают утверждение формы и текста бюллетеня, порядок их изготовления и доставки, контроля за этим процессом.

И, наконец, ЦИК поводит итоги общероссийского голосования.

Для наблюдения за его проведением и подсчетом голосов, установления итогов Общественная палата РФ и общественные палаты регионов назначают наблюдателей.

Фото: Александр Корольков/РГ
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

Прописано также, что органы государственной власти регионов, органы местного самоуправления вправе выделять из своих бюджетов средства на оказание содействия избирательным комиссиям.

Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал госуслуг и иные государственные информационные системы, а еще МФЦ. А также при наличии условий для его проведения может быть организовано и дистанционное электронное голосование.

Закрепляется и порядок работы СМИ. Так, со дня опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования и до дня официального опубликования ЦИК его результатов они предоставляют эфирное время и печатную площадь - в целях информирования граждан о подготовке и проведении голосования, разъяснения порядка участия в нем. Эта норма, в частности, касается общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания. Первые должны предоставить не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов. Вторые - не менее 10 минут.

Положение затрагивает и редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю (такие СМИ определены законодательством о выборах). Для них норма - не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади.

Расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, несут избиркомы за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК является главным распорядителем этих средств.

Указано также, что Центризбирком определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через 5 дней после дня его проведения. А официально публикует - в течение 3-х дней со дня принятия решения об итогах.

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