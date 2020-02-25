В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

В Госдуму внесены новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ. Новые меры предложены в восьмую главу Основного закона, посвященную местному самоуправлению. Как считают в профильном комитете, они позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении.

Изменения подготовила рабочая группа, которая собирает предложения к основному чтению. Напомним, что базовый документ, прошедший первое чтение, был подготовлен на основании заявлений президента из Послания Федеральному собранию.

О поступлении новых поправок сообщил сопредседатель рабгруппы, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Инициативы обсудили сегодня на общем заседании рабочей группы, куда входят парламентарии и эксперты.

Поправками предлагается уточнить, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом.

При этом территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. А структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами, установленными федеральным законом.

Одна из поправок гласит, что органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Павел Крашенинников отметил, что вышеуказанные положения уже содержатся в федеральных законах, так что поправками предлагается поднять их на конституционный уровень.

Прописывается также, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) регионов и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Поправка также гласит, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью. Еще они формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы. Кроме того, органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи. Последнее из этих предложений было выдвинуто президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече с президентом, после чего было поддержано членами рабочей группы, уточнил глава профильного комитета.

В главу Конституции также предложено внести уточнения, указывающие, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законом отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.

- Предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории, - резюмировал Павел Крашенинников.