Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в Японии

В одной из больниц Японии скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого ранее был диагностирован новый коронавирус COVID-19. Умершему было более 80 лет, его гражданство не сообщается.

По данным японского общественного телевидения, погибший стал четвертой жертвой среди пассажиров судна. Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек, пишет ТАСС. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы.

Напомним, судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт третьего февраля. На нем сразу ввели карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на лайнере находились 3711 человек, в том числе 24 россиянина. Ситуация с коронавирусом COVID-19 на Diamond Princess остается тяжелой.