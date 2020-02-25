В Италии мошенники предлагают "пройти тест" на коронавирус

На фоне разрастания вспышки коронавируса на территории Апеннин в стране появились новые схемы по обману местного населения.

Нашлись предприимчивые и нечистые на руку люди, решившее нажиться на панике, царящей в эти дни в наиболее пострадавших от вируса регионах Италии.

В частности, в Ломбардии, в провинциях Падуя и Венеция неизвестные звонят в двери пожилых людей и, представляясь сотрудниками поликлиники или "Красного Креста", предлагают пройти тест на вирус.

На данный момент от рук мошенников пострадали несколько человек, чьи квартиры были опустошены подчистую.

Власти призывают население проявить бдительность и не пускать чужих на порог.

"Не существует медиков, которые ходят по домам и проводят тесты на коронавирус. Распространите эту информацию среди близких, друзей и в особенности среди пожилых людей", - говорится в сообщении итальянского "Красного Креста".