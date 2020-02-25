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25.02.2020 23:34
Рубрика: Спорт

И "Торпедо" тоже

В КХЛ стали известны все участники плей-офф
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
Нижегородское "Торпедо" завоевало последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как 25 февраля волжане в своем последнем матче в рамках регулярного чемпионата одолели финский "Йокерит" - 3:1.
Победа над финским "Йокеритом" позволила хоккеистам нижегородского "Торпедо" оформить путевку в плей-офф. Фото: РИА Новости Победа над финским "Йокеритом" позволила хоккеистам нижегородского "Торпедо" оформить путевку в плей-офф. Фото: РИА Новости
Победа над финским "Йокеритом" позволила хоккеистам нижегородского "Торпедо" оформить путевку в плей-офф. Фото: РИА Новости

Пожалуй, мало кто ожидал, что борьба за места в восьмерке сильнейших на Западе затянется почти до самого конца "регулярки". Все-таки диспозиция в той же Восточной конференции выглядела гораздо более интригующей. Но в последних матчах вдруг ускорился занимавший девятую строчку "Сочи". Южане последовательно обыграли "Витязь" и "Торпедо" и вплотную приблизились к зоне плей-офф. При этом сочинцы все равно остались зависимыми от результатов конкурентов. То есть даже победа над "Северсталью" накануне не гарантировала сочинцам продолжение борьбы за право принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Для этого также требовалось соблюдение другого условия, а именно поражение "Торпедо" в матче с "Йокеритом".

Фото: FIBA
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Однако нижегородцы поставили крест на сочинских мечтах сыграть в плей-офф. Уже в первом периоде подопечные Дэвида Немировски, игравшие на своем льду, забросили в ворота соперника три шайбы, на что "Йокерит" ответил лишь одним точным броском. Больше голов зрители не увидели. Для "Торпедо" это уже седьмой выход в плей-офф КХЛ подряд. К слову, сам "Сочи" в своем матче с "Северсталью" не совладал - 2:3.

Напомним, помимо "Торпедо" от Запада за Кубок Гагарина сразятся ЦСКА, СКА, "Йокерит", "Динамо" (Москва), "Спартак", "Локомотив" и "Витязь". Окончательное расположение команд и, соответственно, состав пар в плей-офф определится на этой неделе. К слову, вчера столичные армейцы могли гарантировать себе первое место в конференции, если бы одолели питерских одноклубников. Москвичи открыли счет благодаря голу лучшего снайпера "регулярки" Кирилла Капризова, но затем пропустили три шайбы кряду. Ну а точку хоккеисты СКА поставили на последней минуте матча, поразив пустые ворота соперника - 4:1 . Добавим, что питерцы теперь опережают ЦСКА на одно очко, но у москвичей игра в запасе.

Что касается Востока, там восемь лучших команд выявились днем ранее. Последняя вакантная путевка досталась нижнекамскому "Нефтехимику", который в финишном спурте обогнал китайский "Куньлунь" и хабаровский "Амур". Причем с дальневосточниками нижнекамцы выясняли отношения в двух очных встречах подряд, проходивших на хабаровском льду. В итоге нервы оказались крепче у гостей, которые взяли верх в обоих матчах - 8:0 и 3:2. Вместе с "Нефтехимиком" от Востока в плей-офф сыграют "Ак Барс", "Авангард", "Барыс", "Автомобилист", "Сибирь", "Салават Юлаев" и "Металлург" (Магнитогорск).

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