В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича

Специалисты музейного дела Беларуси и России встретились в Минске на презентации проекта "Музейная линия".

Речь шла о совместном издании литературы по классическому и современному искусству, архитектуре, дизайну, моде, истории театра и кино. Программа "Музейной линии" включает презентации выставочных и издательских проектов музеев, лекции, дискуссии, встречи с художниками, кинопоказы, мастер-классы для детей и родителей.

На нынешней встрече был представлен альбом, посвященный творчеству Казимира Малевича. Свои работы привезли из Санкт-Петербурга и Москвы Государственный Русский музей и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.