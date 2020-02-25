Культура
25.02.2020 14:20

В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича

Специалисты музейного дела Беларуси и России встретились в Минске на презентации проекта "Музейная линия".
Фото: БЕЛТА
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Речь шла о совместном издании литературы по классическому и современному искусству, архитектуре, дизайну, моде, истории театра и кино. Программа "Музейной линии" включает презентации выставочных и издательских проектов музеев, лекции, дискуссии, встречи с художниками, кинопоказы, мастер-классы для детей и родителей.

На нынешней встрече был представлен альбом, посвященный творчеству Казимира Малевича. Свои работы привезли из Санкт-Петербурга и Москвы Государственный Русский музей и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

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