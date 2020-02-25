В России изменят правила выдачи кредитов

Банки готовы отказаться от подписания бумажных договоров с клиентами и полностью перейти на электронную форму договоров, пишут "Известия".

Отказаться от бумаги готовы в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, Почта-банке, банке "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. Так, в прошлом году 95% бизнес-клиентов Сбербанка использовали электронный документооборот. В розничном секторе 68,3% операций было оформлено онлайн. В электронном виде заем можно оформить за три минуты, а деньги окажутся на счете через 10 минут.

В ВТБ поясняют, что все 1,5 тыс. офисов банка перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. Уже сейчас 70% всех банковских услуг для населения банк предоставляет в цифровом формате: это и операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам.В Альфа-банке тоже уже высока доля электронных сделок - от 60 до 100%. В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года.

Тем не менее, клиент при желании может выбрать традиционный бумажный формат заключения договора.