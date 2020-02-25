Новости

В ЕАО воспитатель детсада скотчем заклеила рот ребенку 10:37
В Чите работники котельной похитили 63 машины угля 10:35
Курс евро превысил психологически важную отметку 10:30
В Италии мошенники предлагают "пройти тест" на коронавирус 10:22
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки 10:18
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 10:08
Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправится в колонию 09:58
"Ливерпуль" одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии 09:55
В России изменят правила выдачи кредитов 09:51
Geely выпустил своего "убийцу Creta": он выглядит сногсшибательно 09:45
В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак 09:41
Стартовала продажа билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым 09:30
На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов 09:20
Блинная неделя: все самое необычное в ресторанах Москвы на Масленицу 09:19
В Пензенской области четыре человека отравились угарным газом 09:10
"Наполи" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 09:00
В БГУ стартует Евразийский студенческий форум 09:00
В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess 08:44
Россияне стали экономить на продуктах 08:40
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess 08:31
Где в России продаются самые доступные кроссоверы 08:20
Сын Порошенко "отметил" годовщину майдана на концерте российского рэпера 08:17
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду 08:10
В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана 08:02
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 09:51
Рубрика: Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

Текст: Ольга Игнатова

Банки готовы отказаться от подписания бумажных договоров с клиентами и полностью перейти на электронную форму договоров, пишут "Известия".

Отказаться от бумаги готовы в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, Почта-банке, банке "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. Так, в прошлом году 95% бизнес-клиентов Сбербанка использовали электронный документооборот. В розничном секторе 68,3% операций было оформлено онлайн. В электронном виде заем можно оформить за три минуты, а деньги окажутся на счете через 10 минут.

Россияне тратят на оплату налогов вдвое больше, чем на погашение кредитов

В ВТБ поясняют, что все 1,5 тыс. офисов банка перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. Уже сейчас 70% всех банковских услуг для населения банк предоставляет в цифровом формате: это и операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам.В Альфа-банке тоже уже высока доля электронных сделок - от 60 до 100%. В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года.

Тем не менее, клиент при желании может выбрать традиционный бумажный формат заключения договора.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Курс евро превысил психологически важную отметку
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин