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25.02.2020 12:10
Рубрика: Экономика

В России могут закрыться три сахарных завода

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Три сахарных завода в России оказались под угрозой закрытия. Об этом сообщают "Ведомости".

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По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Их суммарная мощность - свыше 150 тысяч тонн готовой продукции.

Как поясняет глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин, причиной закрытия этих предприятий могут стать среднегодовые цены на сахар. В последние три года они находились на уровне, не позволяющем поддерживать рентабельность. Она составила всего лишь 3 процента.

Фото: Istock
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Производство сахара стало превышать потребление, поэтому его излишки необходимо было реализовывать за границей. Но распродать избыток сахара не удалось, так как упали мировые цены на него. Сахар начал скапливаться в России. Это, в свою очередь, привело к обвалу цен на сахар на внутреннем рынке - они упали до 20 рублей за 1 кг (в 2016 году килограмм стоил 35 рублей).

Если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы, считает Бодин. Останутся лишь те предприятия, где есть собственное производство сахарной свеклы. За счет этого можно будет оптимизировать издержки.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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