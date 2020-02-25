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25.02.2020 11:36
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию

Текст: Галина Мисливская

Более половины россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, выяснил ВИЦОМ. Данные исследования представил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Доля декларирующих готовность принять участие в голосовании сегодня составляет порядка двух третей, из них 41% твердо намерен принять участие в голосовании", - сообщил он. Четверть опрошенных (25%) скорее примут участие в голоосовании, 23% еще не определились.

Информированность избирателей об общероссийском голосовании социологи оценивают как высокую - на урове четырех пятых (79%). Причем этот показатель продолжает нарастать, показали данные пяти опросов, проведенных с 24 января по 20 февраля.

Специалисты ВЦИОМ спросили россиян, какие именно поправки в Конституцию они знают. Лидером этого рейтинга стала гарантия индексации пенсий (9%), на втором месте - другие поправки, касающиеся социальной политики, на третьем - запрет одному человеку занимать пост президента более двух раз подряд. Также в числе наиболее известных предложений - запрет на отчуждение российских территорий, гарантия МРОТ не ниже прожиточного минимума и запрет на исполнение международных договоров, противоречащих российской Конституции.

Кроме того, социологи предложили список из десяти поправок, которые респонденты должны были оценить по степени важности. Это гарантии доступной и качественной медицины, защита интересов детей, индексация пенсий, размер МРОТ не ниже прожиточного минимума, запрет на отчуждение территорий, формирование ответственного отношения к животным, запрет для чиновников иметь гражданство, вид на жительство и счета за рубежом и другие.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Все тестируемые нами 10 предложений по изменению Конституции получили высокую поддержку и признаны значимыми и достойными положительного отношения", - сообщил Валерий Федоров.

"Причем самые высокие показатели зафиксированы в отношении блока социальных предложений. Сравнительное лидерство - за идеей закрепить гарантии государства по обеспечению доступности и качества медицинского обслуживания в Конституции РФ", - уточнил он. Эту поправку 97% россиян назвали важной и достойной поддержки.

Данные получены в результате всероссийского репрезентативного опроса среди 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

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