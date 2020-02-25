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25.02.2020 03:00
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, будут ли ближайшие пять лет аномально теплыми

Текст: Ольга Игнатова
Каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего. Такой прогноз сделала Британская метеорологическая служба.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд согласен с таким выводом. "Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более теплое, чем прошедшее. Это все следствие потепления климата", - отмечает синоптик. И добавляет, что оправдываемость климатических прогнозов (на несколько лет вперед) выше, чем на год или полгода.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Вот такой парадокс, - замечает синоптик. - Осреднение температур происходит за большой промежуток времени. Вот эта величина хорошо предсказывается. Поскольку она в значительной степени очень сильно зависит от увеличения СО2. К сожалению, человечество каждый год выбрасывает в атмосферу все больше и больше парниковых газов. Есть такое понятие - короткопериодное колебание климата, когда температура взлетает то вверх, то вниз. А за пять лет она становится существенно менее изменчивой. И вот эта менее изменчивая характеристика пятилетняя лучше оправдывается.

Ведь когда мы говорим о потеплении климата, то говорим о большом промежутке времени. О конкретном годе говорить сложно. Можно говорить более конкретно только тогда, когда происходит явление Эль Ниньо, то есть потепление поверхности океана на экваторе Тихого океана. Или, наоборот, похолодание. Если похолодание происходит, можно говорить, что нынешний год будет холоднее предыдущего. Если потепление, то можно говорить о том, что это будет не просто выше предыдущего, а один из самых теплых".

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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