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25.02.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Китае найдена водоросль возрастом в миллиард лет

Текст: Лариса Ионова
Фото: Qing Tang, Ke Pang, Xunlai Yuan & Shuhai Xiao / Nature Фото: Qing Tang, Ke Pang, Xunlai Yuan & Shuhai Xiao / Nature
Фото: Qing Tang, Ke Pang, Xunlai Yuan & Shuhai Xiao / Nature

Самая древняя из ныне найденных зеленая водоросль найдена учеными Политехнического Университета Вирджинии в районе Наньфень (Северный Китай) в пласте возрастом миллиард лет. Зеленой водоросли дали имя Proterocladus antiquus.

За многие века она превратилась в окаменелость, но исследователи сумели докопаться до ее биологической сущности, обнаружив в замшелом камне признаки многоклеточности и дифференцированных клеток. Это доказывает то, что находка представляла собой живой организм.

Фото: iStock
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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Именно с появления водорослей на планете начала формироваться жизнь в современных формах. Поэтому столь важно установить более точные даты их существования, нежели те, которыми обладала наука ранее. Для этого ученые используют молекулярный и палеонтологический методы исследования.

Степень родства различных видов живой природы определяется с помощью ДНК и образцов древних ископаемых. Однако такой объект как водоросли появились так давно, что точность датировки была довольно низкой, погрешность составляла до нескольких миллионов лет. По результатам недавних молекулярных работ они появились в позднем мезопротерозое или раннем неопротерозое. К этим выводам ученые пришли при исследовании предыдущей находки зеленых водорослей, датируемой возрастом 0,8 миллиарда лет.

Новая находка сохранилась гораздо лучше предыдущей. Зеленую водоросль Proterocladus antiquus ученые сумели рассмотреть под микроскопом. Они характеризуют ее как достаточно сложный организм, в котором сформировался ветвящийся многоклеточный таллом (тело водоросли) размером до трех миллиметров в высоту. Клетки таллома дифференцированы: помимо обычных вытянутых клеток в него встроены округлые с утолщенной клеточной стенкой. По версии ученых, это покоящиеся клетки для выживания в неблагоприятных условиях.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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Таким образом, водоросли могли появиться на Земле гораздо раньше, чем было принято считать. Ведь если уже миллиард лет назад среди них появились сложные дифференцированные многоклеточные формы, то самые примитивные виды сформировались еще раньше.

Зачем человечеству так важно знать время происхождения водорослей? Количество углерода, запасаемого в океане, очень велико, и водоросли по-прежнему играют в этом процессе важную роль. Исследования ученых помогут выяснить, какие группы водорослей доминировали в древнем океане и вкладывались в связывание и накопление углерода и как в глубине моря формируется атмосфера Земли.

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