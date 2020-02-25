Восемь палестинцев получили ранения при ракетном ударе Израиля по Газе

Армия Израиля нанесла серию ракетных ударов по Газе. В результате ранения различной степени тяжести получили восемь палестинцев.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра. По его словам, одна из ракет попала в жилой дом в районе аль-Шиджаия в городе Газа, сообщает РИА Новости.

Ранее из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 80 ракет. В ответ танки и самолеты армии Израиля атаковали цели "Исламского джихада" (запрещена в РФ) в Газе.

Отметим, что очередное обострение на границе палестинского анклава началось 23 февраля. В тот день военнослужащие израильской армии расстреляли палестинцев, пытающихся заложить взрывное устройство у разделительного забора, в ответ из сектора Газа была выпущены ракеты.