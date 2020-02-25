ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила несколько очагов заражения новым типом коронавируса в мире, которые не имеют установленной эпидемиологической связи с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Кристиан Линдмайер.

"Мы увидели в паре мест в мире очаги, в которых неожиданно проявляется передача коронавируса. Однако в этих случаях нет немедленного указания на эпидемиологическую связь со вспышкой в Китае… Это вызывает обеспокоенность: мы видим, что это происходит, но не имеем немедленного ответа на вопрос почему", - заявил Линдмайер.

Он также отметил, что специалисты пытаются во всех подобных случаях определить источник и способ распространения вируса. Согласно одной версии, передача инфекции может идти от человека, который заболел во время поездки в Китай, а сам факт заражения остался незамеченным. В таких случаях необходимо выяснять, почему коронавирус не удалось обнаружить вовремя, пояснил Линдмайер. По другой версии, один больной с легкой формой заболевания заразил другого человека, у которого болезнь протекала легко. Но второй в свою очередь заразил еще кого-то, у кого симптомы проявились в тяжелой форме.

Напомним, что еще 22 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом высказал обеспокоенность по поводу случаев, которые не имеют прямой эпидемиологической связи.