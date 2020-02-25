Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона

Спецслужбы США задержали 19-летнего жителя штата Арканзас Мэттью Ричардсона, который пытался взорвать автомобиль на парковке Пентагона, передает РИА Новости. Юноша стоял рядом с автомобилем, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак.

"После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается "взорвать этот автомобиль", - уточнили в минюсте США.

Поджигатель пытался бежать, но был тут же задержан. Его мотивы выясняются.

Удалось установить владельца машины, которую Ричардсон пытался поджечь. Как оказалось, это военный и с поджигателем он не знаком.