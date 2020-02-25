Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на самого Харирчи.

Аслани прикрепил к своему сообщению видео, где замминистра говорит: "Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране - прим. "РГ")".

Харирчи также выразил уверенность, что в скором времени коронавирус удастся победить.

В тексте своего сообщения Аслани подчеркнул, что Харирчи ранее проводил брифинги для журналистов. В основном это касалось вопросов здравоохранения, в частности - ситуации с коронавирусом.

Ранее власти Ирана заявили, что в стране зафиксированы уже 95 случаев заболевания COVID-19, 15 человек скончались.