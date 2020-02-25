Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате шахтерам до мая. В противном случае, как заявил глава государства в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы, члены правительства сами перестанут получать зарплату.

"На сегодня это более 1 миллиарда гривен, 1,1 миллиарда. Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца, в марте-апреле, закрыть все долги полностью перед шахтерами", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что члены правительства останутся без зарплат, если выплаты по задолженностям задержатся хотя бы на день.

Напомним, что украинские шахтеры не раз устраивали демонстрации в Киеве и областях, требуя погашения долгов по заработной плате. Они также выражали недовольство по поводу намерений Киева закрыть некоторые шахты.