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Текст:   Татьяна Казанцева  ,  Анна Скудаева 
18:32 25.02.2020

Сколько должны платить за ЖКХ жильцы домов-памятников

Жильцам ветхих "домов с историей" в разных городах начали приходить неподъемные счета с требованием оплатить взносы в фонд капитального ремонта, многократно превышающие утвержденный властями норматив.
Ремонт памятников в центре города требует совсем других денег - намного больше, чем ремонт стандартных многоэтажек в спальных районах. Фото: Сергей Михеев/ РГ Ремонт памятников в центре города требует совсем других денег - намного больше, чем ремонт стандартных многоэтажек в спальных районах. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Ремонт памятников в центре города требует совсем других денег - намного больше, чем ремонт стандартных многоэтажек в спальных районах. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Вот уже второй месяц жителей исторических зданий в Костроме лихорадит: владельцам небольших квартир, расположенных в бывших барских особняках, начали приходить невиданные по суммам счета с предложением увеличить отчисления в региональный фонд капремонта. В 2019 году в ряды ответчиков по делам о принудительном дорогостоящем капремонте домов-памятников попали жители старых купеческих и мещанских усадеб на улицах Шагова и Комсомольской. Вслед за ними неприятные коммунальные жировки начали приходить владельцам старых квартир и в других исторических кварталах Костромы.

Фото: Татьяна Кравченко
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- В январе этого года я получил невиданную квитанцию за услуги ЖКХ: за квартиру площадью 33 кв. м мне предложили заплатить за декабрь… 15 646 рублей! Я владею этой квартирой с 2004 года, и все это время своевременно оплачивал все счета за ЖКХ. В платежке за ноябрь сумма была адекватная - около полутора тысяч, при этом ежемесячный взнос в фонд капремонта составлял 262,35 рубля (ставка 7,95 руб./кв. метр). Но за декабрь в квитанции вдруг появилась графа "перерасчет", в которой мне приписали якобы имеющийся долг за капремонт в 14 472 рубля. В фонде капремонта мне заявили, что все предыдущие годы мне якобы выставляли счета "неправильно", а теперь вдруг начислили "как положено", - рассказал "РГ" житель дома-памятника № 12 по улице Симановского в Костроме.

- Наш дом № 12 - памятник архитектуры. С дореволюционных времен в этом доме мало что поменялось: тут до сих пор нет горячей воды, многие люди вынуждены пользоваться общей кухней и туалетом, рассчитанным на несколько квартир. Стоят ли такие "удобства" 15 тысяч рублей в месяц? - недоумевают жильцы.

В одной только Свердловской области сегодня ждут капремонта более ста домов-памятников

В региональном фонде капремонта "РГ" пояснили, что жители старинных многоквартирных домов-памятников получили квитанции с перерасчетом, "исходя из установленных минимальных взносов и площади помещения с момента действия региональной программы".

Между тем максимально утвержденный размер взноса в регионе составляет 242 рубля за квадратный метр, что в 30 раз выше рекомендованного властями платежа.

Фото: Pixabay
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Факты завышения взносов за капремонт домов-памятников корреспонденты "РГ" обнаружили и в других городах. В одной только Свердловской области сегодня ждут капремонта более ста домов-памятников. Ветхие объекты исторического наследия, попавшие в списки регионального Фонда капремонта, постоянно сдвигаются в хвост очереди. В министерстве энергетики и ЖКХ региона заявляют, что ремонт памятников требует совсем других денег - намного больше, чем 9-10 рублей за квадрат, которые обычно платят жители. Говорят, затраты на "дом с историей" выше в три, пять, а то и в семь раз. При этом чиновники утверждают, что проблема не только в отсутствии средств, но и опыта. Дескать, нужны сертифицированные проектировщики и подрядчики, обладающие опытом в этой сфере.

Однако руководитель МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин считает тему надуманной. Все разговоры о высокой стоимости капремонта были, по его словам, вызваны дополнительными затратами на получение лицензий для организаций. В 2018 году срок их действия у многих фирм закончился, и возникла паника. Сейчас проблемы нет. "Таким образом просто хотят увеличить стоимость ремонта объектов исторического и культурного наследия", - утверждает градозащитник. По его словам, реставрационные расценки на памятники конструктивизма только на 30-50 процентов выше обычного ремонта, а это реальная, не астрономическая сумма.

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Регионы имеют право на дифференциацию тарифов на капремонт в зависимости от этажности дома, его конструктивных особенностей, года постройки… Но взимать дополнительную плату за статус памятника архитектуры или объект культурного наследия по закону нельзя. Хотя все понимают, что капремонт обычного здания и дома-памятника - это разные вещи. Культурное наследие не ремонтируется, а реставрируется. Это значит, что нужны специальные проекты, специальные материалы, специальные сертифицированные организации-подрядчики, которые занимаются реставрированием и имеют в штате соответствующей квалификации специалистов, проводят авторский надзор и пр. Расходы на реставрацию в любом случае сильно выходят за пределы взносов, установленных регионами. Что делать? В Госдуме сейчас обсуждается идея установить софинансирование капремонта таких объектов в зависимости от того, являются ли они памятниками федерального, регионального или муниципального значения. Конечно, даже если примут такой порядок, это проблему не решит - регионы и муниципалитеты такими деньгами не обладают, а муниципалитеты и подавно.

Мы предлагаем финансировать капремонт таких объектов из федеральной программы "Жилье и городская среда". Ведь глупо реставрировать центральную площадь старинного уездного города, а купеческие дома-развалюшки на ней оставить как есть.

Подготовила Ольга Бухарова

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