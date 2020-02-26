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26.02.2020 20:07
Рубрика: В мире

Байдену нечем крыть

Бывший вице-президент США растерял очки и может в любой момент сойти с предвыборной дистанции
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Десятые по счету дебаты выдвиженцев в президенты от Демократической партии США, состоявшиеся в штате Южная Каролина, многие эксперты называли судьбоносными. Дело в том, что для претендентов это была последняя возможность сойтись лицом к лицу перед следующим этапом праймериз в штате Южная Каролина и, главное, супервторником 3 марта - днем, когда голосование пройдет сразу в 15 регионах.
Байдену (справа) не повезло - его по всем статьям "обскакал" несистемный социалист Сандерс (слева). Фото: Reuters Байдену (справа) не повезло - его по всем статьям "обскакал" несистемный социалист Сандерс (слева). Фото: Reuters
Байдену (справа) не повезло - его по всем статьям "обскакал" несистемный социалист Сандерс (слева). Фото: Reuters

Формально дальше в календаре праймериз еще три месяца и три десятка штатов, но после первых трех туров положение в предвыборной гонке сложилось такое, что супервторник может с высокой вероятностью снять вопросы о победителе. Самопровозглашенный социалист Берни Сандерс стремительно набирает очки, а его конкуренты все острее понимают, что время остановить 78-летнего сенатора стремительно улетучивается.

Главной мишенью для всех участников стал лидер гонки - Берни Сандерс

Это ощущалось по накалу страстей на сцене дебатов, где модераторы никак не могли навести порядок. Если первые раунды дискуссий в прошлом году были "травоядными", то теперь второй раз подряд кандидаты отбросили приличия в сторону: перебивали, повышали голос и без конца сыпали обвинениями в адрес друг друга.

Фото: REUTERS
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Даже обычно уравновешенный Джозеф Байден сорвался и накричал на модераторов, пытавшихся его прервать: "Мое время не кончилось!" Еще недавно фаворит гонки, сегодня Байден после слабого старта буквально борется за выживание, и если не добьется решительной победы в Южной Каролине, то его кампанию можно считать завершенной. Поэтому "сонный Джо", как его называет Трамп, в борьбе за шанс остаться на плаву раздавал налево и направо. Впрочем, в случае с Байденом даже последний шанс выглядит скорее теоретическим. Пока не ясно, за счет чего он может радикально переломить ход гонки.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг продолжает оставаться главной неизвестной в этой борьбе. Пропуская первые четыре этапа праймериз, он планирует победоносный дебют в супервторник. В этот раз он выглядел на сцене поувереннее, чем неделю назад в Неваде, где выполнял роль боксерской груши для остальных, но оригинальностью не блистал. Главной же мишенью для всех участников стал лидер гонки - Берни Сандерс. Его упрекнули в симпатиях к авторитаризму, поскольку тот положительно высказывался о системе образования на Кубе. Но Сандерс не спасовал, подчеркнув, что и у авторитарных правительств подчас бывают хорошие идеи.

Чем дальше, тем больше дебаты демократов мельчают идеологически и напоминают собой попытки запугать американцев тем, какой катастрофой обернется победа на праймериз Берни Сандерса. Блумберг и Байден все чаще приводят примерно такой аргумент: если остальные кандидаты немедленно не отойдут в сторону, то Сандерс уйдет в отрыв и выиграет. Хорошо стартовавший на праймериз экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич сформулировал это так: "Выбор не должен свестись к Дональду Трампу с его ностальгией о социальном порядке 1950-х и Берни Сандерсу с ностальгией по революционным идеям 1960-х". Чем же так страшен Сандерс для демократов?

Фото: REUTERS
Майкл Блумберг впервые попробовал силы в предвыборной гонке в США

Во-первых, кандидат с выраженными социалистическими или даже, как говорят его конкуренты, марксистскими взглядами, выглядит слишком уж необычным для страны-локомотива мирового капитализма. Поэтому лагерь "только-не-Берни" настаивает, что Сандерсу никоим образом не победить Трампа. Во-вторых, Сандерс очень не гибок как политик и даже не пытается как-то подстроить свою программу под умеренное крыло демпартии. Поэтому, твердят его оппоненты, он может поставить под удар конгрессменов-демократов в умеренных округах, что приведет к потере контроля над Палатой представителей.

Но, если судить по соцопросам, американцев все это не сильно пугает. Стоит напомнить, что те же самые два аргумента озвучивались республиканским истеблишментом против кандидатуры Дональда Трампа в 2016 году, и оба оказались несостоятельны. Трамп не только выиграл выборы у более умеренного оппонента, но и Республиканская партия получила контроль над обеими палатами конгресса.

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