Мюнхенская "Бавария" практически обеспечила себе место в следующей стадии Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала немцы разгромили на выезде "Челси" - 3:0.

"Бавария" в Лиге чемпионов просто неудержима. Она выиграла во всех семи встречах нынешнего розыгрыша с разницей мячей 27-5. Десять из этих 27 голов были забиты, что интересно - в Лондоне. На групповом этапе Роберт Левандовски и компания сокрушили "Тоттенхэм" (7:2), а теперь нанесли "Челси" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках в истории.

Героев в составе "Баварии" сразу несколько. Но выделяются все же двое: Левандовски и Серж Гнабри. Гнабри, еще несколько лет назад не проходивший в состав "Вест Бромвича", забил уже шесть мячей в нынешней Лиге чемпионов. Все эти голы пришлись на лондонские игры. Полузащитник немецкой сборной оформил покер в поединке с "Тоттенхэмом" и дважды отличился в противостоянии с "Челси".

- Рад, что он так много забивает в Лондоне сейчас, а не пять лет назад, когда выступал за "Арсенал". Если бы это было так, вероятно, он бы не играл сейчас за "Баварию"! - пошутил после матча с "Челси" хавбек мюнхенского клуба Томас Мюллер.

Уверенная победа "Баварии" в Лондоне впечатлила нескольких известных экспертов и букмекеров. Ведущие конторы мира теперь считают именно мюнхенцев главными фаворитами Лиги чемпионов: ставки на их триумф принимаются с расчетом 1 к 5.

Одним из главных творцов последних успехов "Баварии" является наставник команды Ханс-Дитер Флик. После увольнения Нико Ковача в начале ноября руководство клуба сделало ставку на 55-летнего немецкого специалиста. Контракт с ним рассчитан до конца сезона. Но уже сейчас в немецких СМИ поговаривают, что с Фликом будет подписано новое соглашение. Косвенно на это намекнул председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

- Нашему тренеру недавно исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. По такому случаю мы подарим Флику ручку. Почему ручку? Иногда она нужна для того, чтобы что-нибудь подписать, - сказал Румменигге.

"Бавария" нанесла "Челси" крупнейшее домашнее поражение за все время выступлений в еврокубках

Сам Флик на все разговоры о будущем не обращает внимания. По словам тренера, самое главное для него - победа в Бундеслиге и продвижение в Лиге чемпионов.

- Против "Челси" вся команда сыграла предельно дисциплинированно. Хотел бы отметить Мюллера. Он отдавал правильные передачи сквозь оборону и создавал сопернику большие проблемы. Рад, что забил Левандовски. В его способности забивать нет никаких сомнений. Что касается наших амбиций, то мы идем к большим целям маленькими шагами. Сейчас "Бавария" должна выйти в четвертьфинал, а там посмотрим, - сказал Флик в интервью официальному сайту УЕФА.

Если в паре "Бавария" - "Челси" с итоговым результатом все более менее понятно, то в противостоянии "Барселоны" и "Наполи" еще ничего не предрешено. В Италии команды сыграли вничью 1:1. Но Лионель Месси и компания показали, мягко говоря, не самый яркий футбол.

Шутка ли - за всю встречу "Барселона" с Месси и Антуаном Гризманном в составе нанесла по воротам "Наполи" лишь один удар в створ. И он оказался голевым: на 57-й минуте отличился Гризманн.

- "Барселона" почти не создала нам проблем. Поехать туда и побороться за выход в четвертьфинал - наш долг. Если правильно защищаться, можно нейтрализовать их сильные стороны. Правда, есть еще фактор Месси, который может сыграть решающую роль. Но мы можем пройти каталонцев, - сказал главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Коллега Гаттузо Кике Сетьен похвалил свою команду за терпение. "Это хороший результат, учитывая, что ответный матч пройдет на нашем поле. В первом тайме итальянцы защищались вдесятером. Мы действительно не создавали моментов, но знали: это вопрос времени. Ребята вытерпели и забили. Я рад", - сказал Сетьен.

Добавим, что накануне прошли еще две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов: в Мадриде "Реал" принимал "Манчестер Сити", а "Ювентус" отправился в гости в "Лиону". Результаты этих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.