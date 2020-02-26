Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах"

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Легкая лыжня и спортивная удача принесла 26 февраля в "Раубичах" победу белорусскому биатлонисту Сергею Бочарникову, который стал первым победителем чемпионата Европы, сообщает БЕЛТА.

Спортсмен из Синеокой прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым на финише был чешский атлет Адам (отставание 0,4 сек., 0+3), а бронза досталась украинцу Дмитрию Пидручного (0,5 сек., 1+2). Всего в финальной гонке стартовали 30 стреляющих лыжников.

Как уже информировал "СОЮЗ", в программу чемпионата Европы входит также супермикст и смешанная эстафета - 27 февраля, мужские и женские спринты - 29 февраля, а завершатся состязания 1 марта гонками преследования.