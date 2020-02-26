"Челси" крупно проиграл "Баварии" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" стартовал в плей-офф Лиги чемпионов с домашнего поражения от "Баварии" - 0:3. Дублем отметился Серж Гнабри, еще один гол в активе Роберта Левандовски.

Несмотря на достаточно успешные результаты "Челси" в Премьер-лиге, мюнхенский клуб выглядел явным фаворитом этого противостояния. Все же "синие" в нынешнем сезоне пережили серьезное обновление. Пришел новый тренер, команду покинул ее лидер Эден Азар. Спады в такой ситуации неизбежны.

Определенные проблемы по ходу сезона возникают и у "Баварии". Но все же состав у немцев сильнее, чем у "Челси", да и опыта еврокубковых баталий больше.

Первый тайм встречи на "Стэмфорд Бридж" прошел в равной борьбе. Местами чуть активнее были хозяева, порой мячом больше владели гости. Но забитых мячей до перерыва зрители не увидели.

Все три гола "Бавария" забила уже во второй половине. Сначала дубль оформил бывший полузащитник "Арсенала" Серж Гнабри. К слову, на групповом этапе Гнабри уже забивал в Лондоне. Тогда он четырежды огорчил "Тоттенхэм". Ну а окончательный счет в игре с "Челси" установил Левандовски.

Выездная победа 3:0 в первом матче - сверхудачный результат для "Баварии". Мюнхенцы фактически обеспечили себе участие в четвертьфинале. Но официально они могут оформить путевку в следующий раунд 18 марта, когда на "Альянц Арене" состоится ответная игра с "Челси".