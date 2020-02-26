"Челси" крупно проиграл "Баварии" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Новости

Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 25.02.2020
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 25.02.2020
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 25.02.2020
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 25.02.2020
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 25.02.2020
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 25.02.2020
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 25.02.2020
В Москве начались работы по кронированию деревьев 25.02.2020
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 25.02.2020
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 25.02.2020
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 00:56
Рубрика: Спорт

"Челси" крупно проиграл "Баварии" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Лондонский "Челси" стартовал в плей-офф Лиги чемпионов с домашнего поражения от "Баварии" - 0:3. Дублем отметился Серж Гнабри, еще один гол в активе Роберта Левандовски.
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

Несмотря на достаточно успешные результаты "Челси" в Премьер-лиге, мюнхенский клуб выглядел явным фаворитом этого противостояния. Все же "синие" в нынешнем сезоне пережили серьезное обновление. Пришел новый тренер, команду покинул ее лидер Эден Азар. Спады в такой ситуации неизбежны.

Фото: EPA
Превью: "Реал" примет "Ман Сити" в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

Определенные проблемы по ходу сезона возникают и у "Баварии". Но все же состав у немцев сильнее, чем у "Челси", да и опыта еврокубковых баталий больше.

Первый тайм встречи на "Стэмфорд Бридж" прошел в равной борьбе. Местами чуть активнее были хозяева, порой мячом больше владели гости. Но забитых мячей до перерыва зрители не увидели.

ФК "Локомотив" продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса

Все три гола "Бавария" забила уже во второй половине. Сначала дубль оформил бывший полузащитник "Арсенала" Серж Гнабри. К слову, на групповом этапе Гнабри уже забивал в Лондоне. Тогда он четырежды огорчил "Тоттенхэм". Ну а окончательный счет в игре с "Челси" установил Левандовски.

Выездная победа 3:0 в первом матче - сверхудачный результат для "Баварии". Мюнхенцы фактически обеспечили себе участие в четвертьфинале. Но официально они могут оформить путевку в следующий раунд 18 марта, когда на "Альянц Арене" состоится ответная игра с "Челси".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария" Спортивные организации Футбольные клубы "Челси" Лига чемпионов 2019/2020

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ
Лыжи
Лыжи
"Я очень зол": Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре