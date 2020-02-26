Единый госэкзамен в этом году будут сдавать почти 800 тысяч человек

Какие предметы ЕГЭ оказались самыми популярными у школьников? Зачем нужны Всероссийские проверочные работы в 11-м классе? Когда работы выпускников начнут проверять нейросети и искусственный интеллект? Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года. Есть два обязательных предмета - русский язык (почти 736 тысяч участников) и математика. Профильную математику выбрали почти 405 тысяч человек, базовую математику - около 320 тысяч. Среди предметов по выбору в топе по популярности оказалось обществознание, его выбрали 375 тысяч человек. На втором месте - ЕГЭ по физике, на третьем - по биологии. А вот география из года в год - самый непопулярный предмет ЕГЭ: ее сдают всего 23 тысячи ребят, меньше трех процентов.

Так же Анзор Музаев рассказал о том, что в 2020 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) напишут около 6,5 миллиона учеников из 37 тысяч школ. Такие контрольные стартуют уже второго марта - для 10-х и 11-х классов. И впервые у каждой школы появятся индивидуальные, автоматически сгенерированные комплекты заданий. Зачем они нужны в 11-м классе?

- Многие годы существует проблема: натаскивание. В основном это четыре предмета ЕГЭ, которые ребята выбирают уже после девятого класса, и все силы тратят только на них. Школы часто идут на поводу у родителей и выпускников, - рассуждает врио главы Рособрнадзора. - Но у нас все-таки есть федеральный государственный образовательный стандарт. Он говорит о том, что выпускник должен освоить определенный минимум по всем предметам. Так что Всероссийские проверочные работы - дополнительный механизм контроля за тем, чтобы выпускники получали полноценное образование.

Анзор Музаев составил портрет "типичного нарушителя на ЕГЭ". В 95 процентах случаев это ребенок, который учился "ни шатко ни валко". Он знает, что он не готов к экзамену, и решается пронести телефон. Порой - с ведома родителей. А некоторые ребята, которые проносят телефоны, просто хотят проверить: поймают их или нет.

Какие еще "новинки" ждут выпускников? В 2020 году - проверка всех письменных работ ЕГЭ с помощью нейросетей.

- Распознавание почерков с помощью искусственного интеллекта мы вводим в штатный режим по всем предметам и по сочинению, - заявил Музаев. - Пропускаем работы через программу, она определяет почерк. В прошлом году экспертиза подтвердила, что 35 работ выполнены разными участниками экзамена. На сочинение приходил кто-то другой, а уже на ЕГЭ мы видели настоящего ученика.