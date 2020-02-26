Защитник БАТЭ оценил шансы Беларуси поехать на Евро-2020

Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к историческому событию: матчу с Грузией 26 марта. В случае победы в Тбилиси белорусам останется выиграть у победителя пары Северная Македония - Косово, чтобы впервые в истории пробиться на чемпионат Европы.

Егор Филипенко: Предыдущее поколение было самым сильным в истории белорусского футбола. Фото: Александр Ружечка

Первый в этом году сбор белорусская команда начала на прошлой неделе. Питомцы Михаила Мархеля встретятся в товарищеских матчах с Узбекистаном и Болгарией. О шансах поехать на Евро-2020 "СОЮЗу" рассказал защитник БАТЭ, сыгравший около 50 матчей за Беларусь, Егор Филипенко.

Михаил Мархель выразил надежду, что вы вернетесь в команду. Это возможно?

Егор Филипенко: Если бы он хотел моего возвращения, поговорил бы со мной. Спросил бы, почему я так решил. Но никакого разговора не было. Как и вы, прочитал его слова в прессе. К тому же я уже принял окончательное решение. У нас идет смена поколений, пора дать дорогу молодым.

Не обидно уходить, когда есть реальный шанс впервые в истории попасть на такой турнир?

Егор Филипенко: До заявления об уходе из сборной я уже два года не играл за нее. Меня не вызывал предыдущий тренер. Не сказал бы, что обидно. У ребят неплохая, считаю, возможность войти в историю. Буду наблюдать за ними как болельщик.

Каковы шансы сборной?

Егор Филипенко: Не стал бы их оценивать в процентах и давать прогнозы. Сейчас больше шансов, чем если бы мы пробивались через отборочный турнир. Команды плюс-минус одинакового уровня. Так что все возможно.

Вы следите за сборной России? Ее же тренирует Станислав Черчесов, который пригласил вас когда-то в "Спартак".

Егор Филипенко: Конечно, слежу. Там Артем Дзюба играет, с которым мы были в "Спартаке", дружили. Стараюсь смотреть все матчи российской сборной.

Каким вам запомнился Черчесов в "Спартаке"?

Егор Филипенко: Он всегда был уверен в себе, настоящий мужик. Станислав Саламович всегда объяснял свои решения, и по мне тоже. Мне в том возрасте было очень приятно такое внимание.

Как вы считаете, уровень чемпионата Беларуси сопоставим с российской Премьер-лигой?

Егор Филипенко: Тяжело обобщать. Если брать отдельные команды, к примеру, первую тройку - БАТЭ, "Шахтер" из Солигорска и " Динамо-Брест", то они в российской Премьер-лиге были бы середняками. Им было бы тяжело бороться за еврокубковую зону. Я так считаю.

Почему так мало белорусов играют ведущие роли в российских клубах? На ум приходит только Александр Мартынович.

Егор Филипенко: Такое поколение у нас. Предыдущее было самым сильным в истории белорусского футбола. Оно было золотым и вполне могло пробиться на какой-нибудь крупный турнир. Были сильные легионеры не только из чемпионата России, но и ведущих европейских лиг. Взять того же Александра Глеба. Сейчас ситуация иная.

Что нужно, чтобы в Беларуси появились новые Глебы?

Егор Филипенко: Сложный вопрос. Глеб - вундеркинд. Сказать, что он рос в каких-то шикарных условиях, нельзя. Все знают: в детстве Саша тренировался на асфальте. Наверное, этот талант был дан ему свыше. У нас и сейчас есть перспективные ребята. Считаю, надо поменять систему подготовки в детско-юношеском футболе, повышать квалификацию тренеров. Только тогда мы станем сильнее.

Вы поиграли в нескольких странах - в России, Испании, Израиле. Какая страна ближе всего вам по менталитету?

Егор Филипенко: Россия. Мы с россиянами очень похожи, ничем не отличаемся друг от друга. Впрочем, в Израиле мне тоже было комфортно. Там много русскоговорящих. А вот в Испании было непросто.

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Пути сборных России и Беларуси пересекались четырежды, это были товарищеские матчи. Первый состоялся в 1999 году в Туле. Встреча закончилась боевой ничьей - 1:1. Из трех остальных игр две завершились победой россиян, один раз сильнее оказались белорусы. Этот успех пришелся на 2002 год, когда белорусы одолели россиян в серии пенальти. Поединок запомнился еще и тем, что в нем серьезную травму получил Александр Мостовой. Из-за повреждения он вынужден был пропустить чемпионат мира.