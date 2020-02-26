Егор Кончаловский: Я тоже был мажором

27 февраля на экраны Союзного государства выходит фильм "На Луне" Егора Кончаловского - яркого представителя многочисленной кинематографической династии Кончаловских - Михалковых.

Егор Андреевич, фильм был задуман на Студии "Вертикаль" Станислава Говорухина - лауреата премии Президента Беларуси Александра Лукашенко "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве". Студия Говорухина закрылась?

Егор Кончаловский: Это четвертый проект студии "Вертикаль", названной в честь фильма Говорухина, где сыграл Владимир Высоцкий. Когда Говорухина не стало, на студии оставалось два проекта, где он был режиссером, два проекта, где он был продюсером. Под названием "Вертикаль" фильмы создаваться не будут, но будет другая студия.

Чей сценарий?

Егор Кончаловский: Изначально продюсером и автором идеи был Станислав Говорухин. Уже когда его не стало, сценарий про двадцатилетнего мажора, которого отец отправляет на перевоспитание на северный остров под названием Луна, попал ко мне в руки. Я вспомнил, как я с бабушкой Натальей Петровной Кончаловской замирал у телевизора, когда показывали фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". И вот я сижу в его кабинете. "Можно сценарий поменять?" - спросил я. "Можно". Я эту притчевую историю о блудном сыне переделал под наши реалии.

Суровый Север - единственный способ перевоспитать мажора?

Егор Кончаловский: В таком возрасте, как герой фильма, я служил в 11-м отдельном кавалерийском полку. В стране нашей жить хорошо. Но какого помола может оказаться жизнь, никто не знает. Испытания - это то, что нас развивает. Страдания строят личность, а не восторги. Отец героя - большой чиновник. Сын - абсолютный мажор, который все делает, как он сам говорит, лишь ради прикола и хайпа. Пока не "приплывает" на дикие острова и озера.

Вы сняли фильм о поколении, которое сломалось?

Егор Кончаловский: В нашей семье комплекс этических норм передавался из поколения в поколение. Это старый русский уклад, когда младшие уважают старших. Поэтому ждешь, что дети обратятся к твоему жизненному опыту, но такое не происходит. Наше поколение было предсказуемым. У сегодняшней молодежи этого нет. Я в восемнадцать лет работал водителем бетоновоза. Сегодня молодежь меньше подготовлена к жизни. Им свойственно разрушать. В этом слом. В 1991-м страну сломали - потом спохватились, стали переосмысливать. Возник "Бессмертный полк". И вот только через два поколения выкарабкиваемся из этого.

Я советский человек, но мое поколение не построило систему ценностей. Нашим детям уже по 18 лет. Они на совершеннолетие получают Range Rover. Это данность для них, поэтому смысл жизни потерян. Мы с отцом росли в одной системе. Были друзьями. С дедом мы были дружны. Вместе путешествовали. В Красноярске открывали библиотеку его имени.

А что вам не нравится в ваших отношениях с дочерью, например?

Егор Кончаловский: Дочь, не посоветовавшись со мной, уехала жить в Питер с молодым человеком, который старше ее на 10 лет. Об этом я узнал из Сети. Не нравится, что у нее татуировка на полплеча.

Нужно обязательно спрашивать разрешения?

Егор Кончаловский: Нужно спрашивать не разрешения, а одобрения. Правда, моя мама Наталья Аринбасарова сбежала из казахского аула, что было непросто.

Ваша дочь в вас?

Егор Кончаловский: В мать Любовь Толкалину. Нехорошо, если бы дочь пошла в меня.

Вы с актрисой Любовью Толкалиной прожили 20 лет. Почему расстались?

Егор Кончаловский: Все заканчивается. Разные интересы.

Сюжет картины "На Луне" созвучен недавно вышедшему фильму "Холоп".

Егор Кончаловский: Я "Холопа" не смотрел. В фильме "На Луне" поднята актуальная тема. Сначала родители дают блага, а потом удивляются, откуда такие дети. Тема о мажорах современная. Я тоже был мажором. Без прав ездил по Рублевке и говорил гаишникам, что мой дед Сергей Михалков.

Как проводили кастинг?

Егор Кончаловский: В нем участвовали 35 человек, надо было найти свежее лицо. Выбор пал на Ивана Архангельского из провинции.

Как работалось с Александром Балуевым?

Егор Кончаловский: Иван родился в актерской семье в Курске, не хотел быть актером, но когда позвали, он оказался своим среди своих. Иван в восторге от Балуева. Александр снимался у меня в "Антикиллере".

А вас фильм изменил?

Егор Кончаловский: Да, я многому научился. Он рассказывает об испытаниях, из которых человек выходит человеком. Вот "Антикиллер" меня не изменил, хотя я испытал на нем счастливый полет. А в этом фильме есть нежность.

Сколько времени снимали?

Егор Кончаловский: Сняли за 28 съемочных дней. Я понял, как быстро снимать фильм сегодня: надо долго готовиться. Я снимал по одному - по два дубля. Раньше такого не было. Ездили пять раз на натуру. В мае появились на деревьях первые листочки, а потом выпал снег. Все включились в общий процесс .

Где снимали?

Егор Кончаловский: В Карелии. Между Питером и Финляндией. Хотелось по-викинговски пожить. Там живут люди непонятной национальности - утром они садятся в лодку, а вечером возвращаются.

Ваш сын Тимур приезжал на съемки в Карелию?

Егор Кончаловский: Тимуру три года, он быстро растет. Я скучал и хотел его видеть. Ему было интересно на съемочной площадке, он рассматривал железки, механизмы, кругом бегали собаки "дворянских кровей". Тимур с тюркского означает "железо".

Мы живем в загородном доме с Тимуром, Машей, мамой. Я называю это место "Тимур и его команда"

Его крестили с именем Георгий.

Егор Кончаловский: Чтобы было ясно, к какому святому обращаться.

Как мама Тимура появилась в вашей жизни?

Егор Кончаловский: Нас познакомила моя сестра Катя. Маша - юрист, представляла мои интересы в суде.

Тимур - центр вашей вселенной?

Егор Кончаловский: Мы живем в загородном доме с Тимуром, Машей, мамой. Я называю это место "Тимур и его команда".

Как вас называют дома?

Егор Кончаловский: Хозяин.