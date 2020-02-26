В американском городе Сиэтл компания Amazon открыла продуктовый супермаркет, в котором нет кассовых аппаратов и очередей, а покупатели обслуживают себя сами.

В торговых залах представлено свыше пяти тысяч товаров, включая фрукты, выпечку, мясо, свежеприготовленные блюда навынос, а также органические продукты питания. Процесс покупки происходит следующим образом: покупатель заходит в магазин, сканирует QR-код через мобильное приложение и выходит. Оплата совершается автоматически.

Для того чтобы отследить покупки, в потолок вмонтированы камеры, которые в режиме реального времени следят, что именно и в каком количестве взял покупатель. Возвращенные обратно на полку продукты система не учитывает. Единственным исключением является секция с алкоголем - здесь дежурит работник, требующий предъявить удостоверение личности.

Первый экспериментальный магазин Amazon открыла еще в 2016 году, но они работали в режиме тестирования - там могли совершать покупки только сотрудники компании, новый гипермаркет стал первым магазином для всех желающих. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, полагает, что такие магазины будут распространены в будущем, но пока отказаться от живых продавцов невозможно.

Эльдар Муртазин прогнозирует, что такие магазины начнут появляться массово в ближайшие десять лет, но этому будет предшествовать переходный период. "Фактически, мы его уже видим - например, в магазинах сотовых операторов покупатель что-то делает на экране терминала, а что-то делают продавцы. Нас приучают к тому, что мы можем заниматься самообслуживанием, - говорит аналитик. - Такие магазины от Amazon в будущем будут широко распространены, так как это удобно и сокращает затраты на персонал. Сейчас это больше похоже на революционный эксперимент - показать, как это может быть, но не более того". Подобный эксперимент актуален и в связи с распространением коронавируса, когда врачи призывают максимально сократить контакты между людьми.

Отечественный ретейл также пытается автоматизировать процесс покупки. Супермаркеты вводят цифровые ценники, кассы самообслуживания и "умные" тележки для покупок. Как рассказали "РГ" в магазинах сети "ВкусВилл", где установлено более двух тысяч касс самообслуживания, решение позволяет значительно экономить на персонале, а доля чеков на таких кассах доходит до 86%. "На наших глазах формируется новое клиентское поведение: все больше людей стремятся быть независимыми от загрузки кассиров, а также самостоятельно контролировать процесс покупки", - отмечает операционный директор "Урбан Кофикс Раша" Андрей Фомин. Он считает, что американский сценарий с оплатой товаров с помощью QR-кода ждет и Россию: многие компании уже озабочены тем, как облегчить процесс взаимодействия с клиентами.

"За автоматизацией ретейла будущее, - считает Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech.mail.ru. - И дело не только и не столько в оптимизации процессов, сколько в возможности собирать дополнительную информацию с высокой точностью, а потом обрабатывать и использовать эти данные. Будучи трендсеттером и флагманом американского е-сommerce, именно Amazon много экспериментирует с применением сложных IT-систем и алгоритмов в торговле. Но в меньших масштабах подобные проекты пробуют и другие игроки рынка. Тут даже не стоит вопрос, нужно ли этим заниматься. Кто не успеет вскочить в этот поезд, уже в этом десятилетии потеряет значительную долю рынка. И сейчас Amazon выглядит на голову сильнее ближайших ретейл-конкурентов (в первую очередь Walmart). В России тоже идут эксперименты по самообслуживанию, в том числе корпоративные, но по уровню автоматизации, сложности датчиков и глубине аналитики все отечественные проекты несопоставимы с последними решениями Amazon".

А как у них

Рабочую силу заменят технологии

Могут ли роботы лишить британцев рабочих мест? Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как в правительстве пообещали с 2021 года ограничить въезд для дешевой рабочей силы из стран Восточной Европы и призвали к развитию технологий.

С начала 2021 года на туманном Альбионе будут действовать новые миграционные правила, которые радикально снизят шансы на трудоустройство мигрантов с низкой профессиональной квалификацией. "Мы прекращаем свободное перемещение и представляем иммиграционный закон, которым будет введена жесткая и справедливая балльная система, призванная привлечь высококвалифицированных работников", - сообщается на сайте правительства страны. Но, по данным источников европейского издания Politico, план главного советника Джонсона Доминика Каммингса заключается еще и в том, чтобы стимулировать развитие технологий, позволяющих в разы сократить потребность в работниках с низкой квалификацией. "Вы больше не сможете использовать мигрантов в качестве дешевой рабочей силы в Великобритании. Попробуйте вместо этого создать робота", - поясняет его идею Politico. По информации издания, Каммингс давно мечтает о том, чтобы "внедрить свою страсть к науке и технологиям в политику правительства по многим направлениям".

В реальности все обстоит несколько иначе. Согласно недавнему исследованию PricewaterhouseCoopers, в начале 2020-х годов лишь два процента рабочих мест в Британии исчезнут, благодаря роботизации. Речь идет о финансовом секторе, где машина может помочь с простыми вычислительными задачами и анализом структурированных данных. К концу этого десятилетия роботы займут до 20 процентов рабочих мест и смогут выполнять легкие задачи под наблюдением человека, например, перевозить ящики на складах. К середине 2030-х годов 30 процентов рабочих мест в Великобритании могут быть автоматизированы, поскольку роботы станут более независимыми и способными решать проблемы в реальных быстро меняющихся условиях. Но технологии не смогут взять на себя решение всех задач. По данным PwC, искусственный интеллект сможет играть важную роль в здравоохранении и образовании, но только вместе с врачами, медсестрами и учителями, а не вместо них, ведь эти профессии слишком сильно зависят от социальных навыков и человеческих способностей.

В Японии роботы в ближайшее время смогут заменить сотрудников стоек регистрации или кол-центров. Вместе с тем все еще проблематичным выглядит перспектива использования искусственного интеллекта и машин в так называемой непредсказуемой среде, где многое зависит от личного контакта между людьми. Накануне неудачу потерпел интересный эксперимент местной сети отелей "Хэнна" (в переводе с японского "странный"), который сделал ставку на роботов. В январе прошлого года в одной из таких гостиниц вынуждены были вдвое сократить количество машин, которые обслуживали клиентов. Некоторые из аппаратов не смогли продуктивно выполнять возложенные на них обязанности. Так что в Стране восходящего солнца не боятся машин, которые если и смогут составить серьезную конкуренцию человеку, то, скорее всего, не так скоро.

Кроме того, причина лояльного отношения к роботам здесь, вероятно, лежит немного глубже и кроется в непреодолимом старении японского населения и низком уровне рождаемости. При довольно строгих правилах на въезд трудовых мигрантов из-за рубежа машины могут оказаться хорошим подспорьем в борьбе с ликвидацией дефицита рабочей силы.

Подготовили Ариадна Рокоссовская, Александр Ленин (Токио)