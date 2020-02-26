Елена Петряйкина: Главное в моей жизни - врачевание

Так кто же вы, Елена Ефимовна: руководитель клиники или, прежде всего врач?

Елена Петряйкина: Конечно же, врач! Не потомственный. Родилась в Узбекистане, окончила школу в Ташкенте с золотой медалью. И не было у меня никаких намерений, кроме как стать врачом, причем именно детским. И учится на него именно в московском вузе. На слуху были имена ведущих педиатров страны, москвичей. Мне повезло, училась у них. У академиков Нины Ивановны Нисевич, Митрофана Яковлевича Студеникина, Натальи Сергеевны Кисляк… А после окончания вуза пришла в знаменитую Российскую детскую клиническую больницу, которую возглавлял Николай Николаевич Ваганов.

Административных должностей у вас в ту пору не было…

Елена Петряйкина: Меня более всего интересовала и, признаюсь, более всего всегда интересует само врачевание. А в самом врачевании - причины возникновения, предупреждение возникновения эндокринных болезней у детей. И, главное: проблемы помощи этим детям.

Тут, очевидно, вы преуспели: защитили кандидатскую, затем докторскую диссертации, стали профессором. Потому, прежде всего, Елена Ефимовна, спрошу: почему ребятишек, страдающих эндокринными заболеваниями, становится все больше? Немало случаев, когда сбои в эндокринной системе выявляются у новорожденных.

Елена Петряйкина: Большинство эндокринных заболеваний - это поломки в иммунной системе человека. И таких поломок - по известным и неизвестным причинам - становится больше во всем мире. "Виноваты" и достижения современной медицины. Раньше женщины с иммунными заболеваниями нередко были обречены на бездетность. Нынешние достижения позволяют им обрести радость материнства. Но нередко эта радость приносит и огорчения в виде эндокринных болезней у детей. В Морозовской больнице, в которой работаю с 1993 года, одно из крупнейших в стране эндокринологических отделений.

Если не ошибаюсь, именно в Морозовской впервые в нашей стране полвека назад оно и появилось. А теперь такие отделения тиражированы по стране? Спрашиваю потому, что хочу понять: ребенок, попавший в эндокринный капкан, имеет шанс в любом уголке страны получить достойную помощь?

Елена Петряйкина: Понимаю подоплеку вашего вопроса. К сожалению, нередко достойную помощь при том или ином заболевании можно получить лишь в столичных или околостоличных учреждениях. Детская эндокринологическая помощь - исключение. Имею право на такое утверждение, поскольку я - главный внештатный детский эндокринолог Москвы и Центрального федерального округа. Приведу статистику. Дети, страдающие диабетом 1 типа, то есть, инсулинозависимые, без проблем получают самые лучшие инсулины, средства самоконтроля и средства введения инсулина. А это значит, что эти дети могут вести обычный образ жизни.

Эндокринологические заболевания разные. Это же не только диабет.

Елена Петряйкина: Не только. Это и болезни щитовидной железы, надпочечников и, к сожалению, распространенное ожирение. Что делать? В любом случае требуется наблюдение специалиста. А вот здесь немало проблем. Не везде, даже в детских поликлиниках есть детские эндокринологи. И сейчас, когда в здравоохранение, особенно в первичное звено, вкладываются немалые средства, надо сделать все, чтобы повсеместно появились специалиста этого профиля. Ведь, напомню, эндокринная система буквально диктует здоровье ребенка. Самый распространенный пример из жизни. Загляните на детскую площадку, независимо от того в Москве она или на Дальнем Востоке. Почти наверняка увидите заметно упитанного малыша. Ему сложнее, чем другим, двигаться, подтягиваться на турнике. Та же статистика констатирует: 10% российских детей страдают ожирением. В этом показателе мы, увы, догнали развитые страны. Сейчас принято очень важное решение, что всех учеников младших классов станут кормить в школах бесплатно. Надеюсь, меню этого бесплатного питания будет составлено с помощью не только диетологов, но и детских эндокринологов. И, может, тогда детей с избыточным весом станет меньше. Но, главная роль в уменьшении упитанности принадлежит родителям. Обратите внимание: дети с излишним весом чаще всего у родителей с таким же весом.

Похоже, мы уходим в проблемы детской эндокринологии. Вы считаете, что звание Заслуженного врача вам дали именно за разработку проблем лечения этих детей?

Елена Петряйкина: Извините, мне кажется ваш вопрос не совсем деликатный. И на него ответа у меня нет. Хотя, конечно, главное в моей жизни - врачевание.

Соглашусь, не деликатный. Но задала не случайно. Никогда не забуду встречу с главным врачом одной из крупнейших детских больниц страны. Так случилось, что стала свидетелем разговора этого руководителя с родителями погибшего в больнице ребенка. Да, они говорили на повышенных тонах. Возможно, несправедливо обвиняли больницу в случившейся трагедии. Главврач не выдержал, сказал: "Что вы от нас хотите? В нашей больнице всего один процент смертности". Я вышла из кабинета этого руководителя. Его сослуживцы пытались мне рассказать, какой он хороший хирург, скольких детей он спас и так далее…

Елена Петряйкина: Вы ждете моего комментария? У меня его нет. Убеждена, врач, детский, тем более, не имеет права на подобную статистику. Мы живем в век цифры. К нам приходит искусственный интеллект. Мы это приветствуем. Мы же - современные люди. Но одно из составляющих врачевания всегда было и, очень надеюсь, будет, умение слушать пациента, разговаривать с ним. Тем более, с родителями больного ребенка. Великий педиатр Юлия Фоминична Домбровская утверждала, что у врача, прикасающегося к ребенку, должны быть теплые руки…

Юлию Фоминичну знала. Была у нее в ее московской квартире в Доме на Набережной. Помню это ее утверждение. И, очень надеюсь, что и в наш жестокий век оно не устареет.

Елена Петряйкина: И я надеюсь. Может, поэтому, как вам не покажется удивительным, мне нравится быть руководителем детской больницы. Да, иногда захлестывают хозяйственные, экономические проблемы. Но главенствует над всем этим - врачевание. Вот в этом году у нас в больнице - она одна из старейших в России - сплошные юбилеи. Хотя пятилетний юбилей некоторые всерьез не воспринимают. Но у нас к этому иное отношение. Перечислю. Пять лет назад открылись городские центры - гастроэнтерологии, онкологии и гематологии, эндокринологии, орфанных и других редких заболеваний. В них - отменные специалисты. Показатели выявляемости, качества лечения, прогнозы - на уровне мировых стандартов.

Если речь о врачевании, то во главе всего должны быть интересы ребенка, его жизнь

Знаю об этом. Не однажды сталкивалась с просьбами родителей помочь попасть в тот же онкологический центр ребенку не только из далекой российской периферии, но и из ближнего зарубежья. Сарафанное радио работает надежно. Не было случая, чтобы на такие просьбы поступил отказ.

Елена Петряйкина: Мы не имеем право отказывать. Кто такие "мы"? Врачи, медицинские работники, в том числе, и руководители лечебного учреждения. Хотя не всегда есть свободное место для очередного пациента. То же, например, эндокринологическое отделение. Оно никогда не пустуют. Но и отказов в госпитализации мы не допускаем.

Вот сейчас, во время нашей беседы, вам звонят и просят срочно госпитализировать ребенка. И вы, вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, звоните коллегам и в срочном порядке решаете очередную проблему. Может быть, у вас система не работает? И вам приходится лично вмешиваться?

Елена Петряйкина: Болезни не ждут. И любая система должна быть гибкой. А если речь о врачевании, то во главе всего должны быть интересы ребенка, его жизнь.

Высокие слова. А если действительно нет ни одного свободного места...

Елена Петряйкина: Поверьте, если надо, его можно найти. Возможно, будет не тот комфорт, но качество помощи от этого страдать не будет.

Была два года назад свидетелем открытия нового корпуса на территории Морозовской. Корпус красивый…

Елена Петряйкина: Не только красивый. Хотя, как и вы, убеждена, что лечебное учреждение должно выглядеть привлекательно. Недаром же говорят, что стены лечат. У нас хорошие единомышленники - правительство Москвы, Департамент здравоохранения Москвы.

Уровень медицинской помощи в городе, в регионе очень зависит от позиции руководителя. Если у него охрана здоровья в приоритете, то проблемы этой охраны решаются успешнее.

Елена Петряйкина: Можно сказать - нам повезло.

А Морозовской повезло, что ее возглавляет моя сегодняшняя собеседница?

Елена Петряйкина: Об этом не мне судить. Но очень хочется, чтобы Морозовская продолжала быть в числе лучших детских больниц России.

Вы сказали, что вам нравится быть главным врачом. А вашим домочадцам?

Елена Петряйкина: Муж Алексей Владимирович - врач рентгенолог в научно-практическом центре. Старший сын Олег - инженер. А младший сын Федор заканчивает ординатуру по лучевой диагностики. Так что семья с медицинским уклоном. И меня во всем поддерживает. За что я им весьма признательна.

Елена Ефимовна, от "Российской газеты", от имени наших читателей поздравляем вас с высоким званием заслуженного врача России.