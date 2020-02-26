Парижанин напечатал фотографии кота 120-летней давности

Историк фотографии из Парижа Матье Стерн нашел в подвале родового дома шкатулку с различными предметами. В "капсуле времени" из 1900 года оказались две стеклянные пластины с негативами.

Стерн проявил негативы с помощью цианотипии - фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка. Данный метод был изобретен в 1842 году английским физиком и астрономом, сэром Джоном Гершелем.

В XIX столетии технология широко использовалась для изготовления светокопий чертежей и документов, а в настоящее время получила распространение среди фотохудожников.

Весь процесс Матье Стерн снял на видео и опубликовал в своем блоге. На фотографических пластинах, найденных в шкатулке, оказались изображения котов.

"Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею", - подписал реставратор свой пост в Instagram.