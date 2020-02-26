Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Ранее она заявляла, что Китай не передал нашим вирусологам образцы вируса, вызвавшие эпидемию в Китае, и это сдерживает работу над вакциной. Теперь вице-премьер подтвердила, что живой штамм коронавируса в России есть. Она не уточнила, из какого именно источника он получен, отметив лишь, что не из Китая.

Живой штамм необходим при наработке биоматериала для производства вакцины. По словам вице-премьера, российские ученые подготовили пять прототипов препарата.

Ранее в минздраве поясняли, что выделить живой штамм у больных, находящихся в России, не удалось.