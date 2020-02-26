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26.02.2020 15:00
Рубрика: Общество

Hubble обнаружил "отпечатки пальцев" в глубоком космосе

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA / Hubble & NASA Фото: ESA / Hubble & NASA
Фото: ESA / Hubble & NASA

Космический телескоп Hubble сделал один из самых красивых за прошедшие годы снимков спиральной галактики, которая оказалась похожа на гигантский "отпечаток пальца".

Снимок и краткий комментарий к нему опубликованы на официальном сайте американского космического агентства NASA. Речь идет о спиральной галактике, известной как NGC 4689.

Фото: ESA / Herschel/PACS/L. Decin et al
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На изображении она выглядит вовсе не как спираль. Она похожа на большой, хотя и немного смазанный отпечаток человеческого пальца. В NASA отмечают, что независимо от качества снимка существует небольшой контраст между спиральными рукавами, которые состоят из звезд, газа и пыли, и менее плотными областями между ними.

Это эффект связан со свойствами самой галактики. Она является "анемичной", то есть в ней содержится совсем небольшое количество материала для формирования звезд.

Это означает, что в галактике NGC 4689 постепенно снижается скорость звездообразования. Поэтому ее "спиральные рукава" не так ярки, как "рукава" других спиральных галактик.

Несмотря на это, объект NGC 4689 сохраняет свое "потустороннее очарование", а ее тонкий светящийся материал деликатно струится из окружающей темноты.

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