Hubble обнаружил "отпечатки пальцев" в глубоком космосе

Космический телескоп Hubble сделал один из самых красивых за прошедшие годы снимков спиральной галактики, которая оказалась похожа на гигантский "отпечаток пальца".

Снимок и краткий комментарий к нему опубликованы на официальном сайте американского космического агентства NASA. Речь идет о спиральной галактике, известной как NGC 4689.

На изображении она выглядит вовсе не как спираль. Она похожа на большой, хотя и немного смазанный отпечаток человеческого пальца. В NASA отмечают, что независимо от качества снимка существует небольшой контраст между спиральными рукавами, которые состоят из звезд, газа и пыли, и менее плотными областями между ними.

Это эффект связан со свойствами самой галактики. Она является "анемичной", то есть в ней содержится совсем небольшое количество материала для формирования звезд.

Это означает, что в галактике NGC 4689 постепенно снижается скорость звездообразования. Поэтому ее "спиральные рукава" не так ярки, как "рукава" других спиральных галактик.

Несмотря на это, объект NGC 4689 сохраняет свое "потустороннее очарование", а ее тонкий светящийся материал деликатно струится из окружающей темноты.