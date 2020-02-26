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26.02.2020 09:01
Рубрика: В мире

Япония продолжит подготовку к летней Олимпиаде

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии прокомментировали слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда о возможной отмене проведения летней Олимпиады в Токио.

"В ответ на наш запрос в МОК сказали, что продолжают подготовку к проведению Олимпиады в соответствии с ранее запланированным графиком. Указанное заявление (слова Дика Паунда - прим. "РГ") не являются официальной позицией МОК", - подчеркунл генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Фото: Сайт "Партнеры"
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На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Японии Дик Паунд высказал мнение, что у Токио осталось всего три месяца, чтобы определиться с возможностью проведения Олимпиады. По его словам, стране-хозяйке соревнований необходимо создать все необходимые условия для безопасного проведения Игр.

Ранее тему переноса Олимпиады из Токио в другое место затронули в Великобритании. Кандидат в мэры Лондона Шон Бейли подчеркнул, что на Туманном Альбионе готовы принять состязания. В ответ на это губернатор Токио Юрико Коикэ обвинила британского политика в попытке заработать очки на теме коронавируса.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Распространение коронавируса COVID-19

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