Япония продолжит подготовку к летней Олимпиаде

В Японии прокомментировали слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда о возможной отмене проведения летней Олимпиады в Токио.

"В ответ на наш запрос в МОК сказали, что продолжают подготовку к проведению Олимпиады в соответствии с ранее запланированным графиком. Указанное заявление (слова Дика Паунда - прим. "РГ") не являются официальной позицией МОК", - подчеркунл генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Японии Дик Паунд высказал мнение, что у Токио осталось всего три месяца, чтобы определиться с возможностью проведения Олимпиады. По его словам, стране-хозяйке соревнований необходимо создать все необходимые условия для безопасного проведения Игр.

Ранее тему переноса Олимпиады из Токио в другое место затронули в Великобритании. Кандидат в мэры Лондона Шон Бейли подчеркнул, что на Туманном Альбионе готовы принять состязания. В ответ на это губернатор Токио Юрико Коикэ обвинила британского политика в попытке заработать очки на теме коронавируса.