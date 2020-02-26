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26.02.2020 18:12
Рубрика: В мире

Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям

Текст: Александр Гацак (София)

Социологический опрос, проведенный исследовательским центром Gallup International, свидетельствует о спаде и без того низкого доверия граждан Болгарии к властям республики.

Фото: iStock
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Так, только с начала года рейтинг парламента упал на 5 процентов и достиг отметки в 17 процентов. При этом 73 процента опрошенных выразили недовольство действиями своих депутатов. Не многим лучше обстоит ситуация с показателем доверия правительству страны, скатившемся до цифры в 24 процента.

Отмечается, что на вопрос, в правильном ли направлении движется Болгария, лишь 26 процентов респондентов ответили утвердительно, а 57 - не согласились с утверждением.

На фоне общего негативного отношения народа к руководству государства заметно выделяется президент страны Румен Радев, недавно объявивший об утрате своего доверия к правительству. Его рейтинг составляет 53 процента, что позволяет ему с заметным отрывом занимать первую строчку в списке наиболее уважаемых общественных деятелей республики. Основной же его политический оппонент премьер-министр Болгарии Бойко Борисов расположился на пятом месте.

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