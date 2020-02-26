Известному баскетбольному тренеру Вадиму Капранову - 80

25 февраля свой 80-летний юбилей отметил известный баскетбольный тренер Вадим Капранов, добивавшийся больших успехов с нашей женской национальной сборной.

Главное достижение Капранова в самостоятельной работе - "золото" чемпионата Европы 2003 в греческих Патрах. До этого в постсоветской истории российская сборная не поднималась на высшую ступень пьедестала почета по итогам континентальных первенств.

На Олимпиаде-1992 в испанской Барселоне, когда триумф праздновала "Объединенная Команда" (конкретно в женском баскетболе - фактически сборная СНГ), Капранов был ближайшим помощником главного тренера Евгения Гомельского. Таким же слаженным, сработавшимся дуэтом наставники должны были везти сборную России на летние Игры-2000 в австралийском Сиднее, однако на последней стадии подготовки произошел разрыв, вызванный творческими разногласиями.

Впрочем, вскоре Капранов сам снова принял национальную команду. В Сиднее россиянки на последних секундах четвертьфинала уступили Бразилии, остались без медалей. Гомельский ушел, на Евро-2001 во французском Ле-Мане рулил Капранов, удалось добиться "серебра". Затем было "серебро" чемпионата мира-2002 в китайском Нанкине, то самое европейское "золото" в Греции, олимпийская "бронза" Афин-2004.

Причем и в качестве игрока у Капранова хватает титулов. В составе ЦСКА он семь раз выигрывал "золото" чемпионатов СССР, дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, в рядах сборной Советского Союза завоевал "бронзу" Олимпиады-1968 в Мехико.

Тренерская карьера Вадима Павловича получилась разнообразной и многогранной. Он стоял у истоков женской команды ЦСКА (ныне уже несуществующей), выводил ее в высшую лигу, брал чемпионство и европейский Кубок Лилиан Ронкетти, успел поработать и с мужчинами - в том же ЦСКА, и в Сирии.

Капранов оказался успешен и эффективен в работе с зарубежными клубами. Приняв французский "Шалль-лез-О", за который под занавес карьеры выступала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, Капранов взял и французский титул, и "бронзу" Кубка европейских чемпионов. Сразу пошел на повышение, в более продвинутый и раскрученный "Бурж". При нем команда дважды стала лучшей в Евролиге, у себя в стране равных не было.

Неожиданно для многих оказавшись в казалось бы заштатном австрийском "Густино Пауэрбаскет" (Велс), Вадим Капранов и здесь показал креативный подход. Хотя его появление в городке Велс легко объяснимо: жена владельца клуба - его бывшая подопечная из ЦСКА. В команду Капранов позвал малоизвестных тогда полу-кандидатов в сборную Оксану Рахматуллину и Елена Карпову. Там они получили серьезную игровую практику и большую школу от мэтра. Звездный час Рахматуллиной наступил на чемпионате мира-2002, когда в четвертьфинале с Китаем при "минус 18" она вышла на площадку, растерзала оборону соперниц проходами под щит и здорово помогла команде одержать волевую победу.

"Баскетбольная площадка - это мой храм, в котором я замаливаю свои грехи", - не раз говорил Капранов, испытавший в жизни вне спорта много потрясений.