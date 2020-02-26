Кабмин выделит средства на планшеты для проведения переписи населения

Росстат получит 2,27 миллиарда рублей на закупку планшетов для проведения Всероссийской переписи населения. Деньги на 97481 единицу техники правительство выделит из своего резервного фонда.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Граждане смогут принять в ней участие, самостоятельно заполнив анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать как обычные бумажные бланки, так и планшеты со специальным программным обеспечением.