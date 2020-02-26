Более 120 миллионов сведений о недвижимости выдала в прошлом году Федеральная кадастровая палата. Большинство запросов касалось предоставления выписки из Госреестра недвижимости (ЕГРН). Это современный аналог бумажного свидетельства о собственности, в котором указан владелец недвижимости и ее основные характеристики.

Популярность выписок объясняется просто: они требуются не только при купле-продаже квартиры или дома. Их просят предоставить банки при оформлении крупных кредитов, соцорганы при оформлении пособий. У россиян же по-прежнему много вопросов по этому важному документу. Ответить на них и другие вопросы, касающиеся оформления прав на недвижимость, "Российская газета" попросила главу Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Про выписки из ЕГРН

Парвиз Константинович, каков срок действия выписки - неделя, месяц, год или она бессрочная?

Парвиз Тухтасунов: Срока действия у выписки как такового нет, но она показывает актуальные сведения на день ее выдачи. Мы всегда рекомендуем проверять данные о недвижимости в момент заключения сделки. Иными словами, при покупке квартиры, дома, участка можно даже не ждать, когда выписку покажет владелец недвижимости, а самостоятельно ее запросить. Данные о владельцах являются публичными и предоставляются по запросам.

И каков самый быстрый и надежный способ получить такую выписку?

Парвиз Тухтасунов: Через онлайн-сервис на сайте Кадастровой палаты "Заказ выписок из ЕГРН" можно запросить данные по объектам 52 регионов. Разумеется, в скором времени мы расширим действие на всю страну.

Ну ведь для этого наверняка нужна электронная подпись?

Парвиз Тухтасунов: Электронная подпись в данном случае не нужна. Достаточно подтвержденной учетной записи на госуслугах. Оттуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ФГИС ЕГРН (Федеральной государственной информационной системы Единого госреестра недвижимости). Поэтому получить сведения можно в течение пары минут. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Про расширение площади участков

Реально ли в процессе комплексных кадастровых работ увеличить площадь своего земельного участка? В прошлом году разрешили, но так ли просто на практике?

Парвиз Тухтасунов: Комплексные кадастровые работы проводятся для того, чтобы уточнить координаты границ земельных участков. Их заказчиками обычно выступают органы власти. Благодаря полученным результатам удается, во-первых, внести в реестр недвижимости сведения о границах ранее учтенных участков, а во-вторых, сократить количество земельных споров, защитив права собственников. Но важно понимать, что комплексные кадастровые работы - это не возможность "подсуетиться" и увеличить площадь своих участков! Узаконить использование определенного процента территории можно, только если вы пользуетесь землей более 15 лет, на нее никто не претендует, нет никаких споров с соседями, претензий со стороны органов власти.

О гаражной амнистии

На днях в правительство внесен законопроект о запуске в России "гаражной амнистии". По аналогии с "дачной амнистией". Она будет бессрочная?

В 2020 году Кадастровая палата обещает начать исправлять реестровые ошибки. Фото: Photoxpress

Парвиз Тухтасунов: Нет, не бессрочная. Предполагается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2025 года. Если правительство и Госдума поддержат законопроект, то он серьезно облегчит жизнь миллионам автовладельцев. Многие гаражные кооперативы, которыми автовладельцы пользуются до сих пор, создавались еще в советские времена. Тогда в собственность машино-места в них не оформлялись, а сейчас у многих владельцев гаражей и документов на руках нет. Коллеги из Минэкономразвития и Росреестра предложили упрощенный вариант оформления собственности и определили перечень необходимых документов, которые можно запросить.

О "летающих" сервисах

Вы уже упомянули Федеральную государственную информационную систему Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). В чем ее преимущество?

Парвиз Тухтасунов: ФГИС ЕГРН - это единая система оказания услуг и ведения всех процессов, которые связаны с недвижимостью и государственной политикой в области землеустройства.

ФГИС ЕГРН зачастую путают с портальными сервисами. Это вообще один из главных мифов, который просто транслируется какими-то группами, в том числе отраслевым сообществом. Я, наверно, предложу поставить точку в этом вопросе: ФГИС ЕГРН и портальные сервисы Росреестра, в том числе с доступом по ключу, - это не одно и то же. В 2019 году не было зафиксировано ни одного сбоя во ФГИС, которые могли бы привести к задержке оказания услуг. А любая проблема с "зависанием" портала Росреестра - это следствие работы старых портальных сервисов, которые были разработаны в 2011-2012 годах. Именно поэтому была запущена работа по полному реинжинирингу существующих сервисов. Реальные результаты мы уже показали. Как пример - "летающий" сервис Федеральной кадастровой палаты, который выдает выписки из ЕГРН онлайн, а не в течение трех дней, как положено по закону. При этом, заметьте, если на портале Росреестра идут внутренние работы, например, вечером в субботу, то вы все равно можете получить выписку на сайте Кадастровой палаты. Это говорит о том, что работы не отражаются на деятельности ФГИС ЕГРН.

Очень здорово получать нужные документы за секунды. А что еще теперь можно сделать быстрее?

Парвиз Тухтасунов: Зарегистрировать или поставить на учет собственность вы можете в среднем в течение трех-четырех дней. Пилотные проекты с кредитными организациями, например, та же "Фабрика электронных регистраций", вообще позволяют зарегистрировать права за 1-2 дня.

Сегодня наш приоритет - реинжиниринг всех сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Например, в 2020 году будет запущен масштабный проект по реформированию всей системы ведомственного обслуживания. В структуре Кадастровой палаты есть кол-центр, который за время своего существования принял более 30 миллионов обращений. Но его системы морально устарели. Поэтому в 2019 году правительством РФ одобрена полная модернизация ведомственного Центра телефонного обслуживания.

Мы внедрим системы бесконтактной работы с обращениями граждан на базе искусственного интеллекта. Для людей выгода проста: мы уберем электронные и телефонные очереди, научим специалистов быстро получать информацию о статусах заявлений, не оставим ни один звонок или обращение без развернутого, понятного, детального ответа.

Про исправление ошибок

В Едином госреестре недвижимости зачастую содержатся неверные сведения. Как исправляете ошибки?

Парвиз Тухтасунов: Здесь, скорее, вопрос не информационной системы, а вопрос процесса установления данных - как подсчитали, как померили. Например, в 2020 году Кадастровая палата будет проводить работы по исправлению реестровых ошибок, в том числе в отношении земель граждан. По нашим подсчетам, около 4% - а это 2,5 млн земельных участков в стране - имеют пересечения границ. Это реальные реестровые ошибки.

Почему так исторически произошло? Это, например, физические ошибки в межевых планах, которые подготовлены кадастровыми инженерами. После выявления ошибки пересечения границ земельных участков мы направим уведомление собственнику об этой проблеме с предложением схемы, на которой будут отображены и старые (ошибочные) границы, и новые, предлагаемые к исправлению. По истечении трехмесячного срока реестровая ошибка будет исправлена. Здесь не потребуются никакие финансовые затраты граждан, как, например, они платят кадастровым инженерам при межевании. Это полностью финансируемый государством проект.

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