Как на Берлинале борются за равноправие в искусстве

Новости

Патриарх Сербский поблагодарил патриарха Кирилла и Владимира Путина 22:33
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса 22:21
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 22:14
Бастрыкин направил криминалистов для поиска детей в Черном море 22:10
Пара Забияко-Энберт завершила карьеру 21:55
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран 21:33
В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов 21:12
Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах" 20:57
"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом 20:37
Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности 20:31
В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье 20:27
Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума 20:19
В Шереметьево экстренно сел самолет Москва - Пермь 20:05
Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии 19:50
В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь 19:28
Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию 19:27
В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста 19:19
В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива 19:08
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство 19:01
Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины 18:57
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 22:30
Рубрика: Культура

Феминистский обком действует

Как на Берлинале борются за равноправие в искусстве
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Кинофестивали из состязания талантов быстро превращаются в подобие Ноева ковчега, где каждой твари непременно по паре.
Героиня фильма "Ундина" вышла из легенды о подобии Русалки, любить которую опасно для жизни. Фото: marco krüger / schramm film Героиня фильма "Ундина" вышла из легенды о подобии Русалки, любить которую опасно для жизни. Фото: marco krüger / schramm film
Героиня фильма "Ундина" вышла из легенды о подобии Русалки, любить которую опасно для жизни. Фото: marco krüger / schramm film

Подписанный фестивальными дирекциями меморандум обязывает их калькулировать и публиковать данные о гендерном и расовом составе съемочных групп отобранных фильмов, членов отборочных комиссий, руководства и прочих служб. Согласно этим отчетам на нынешнем Берлинале число картин, где у руля режиссеры-женщины, достигло всего только 37,9 процента. Это недопустимо мало, считают активистки феминистского движения за равноправие полов.

Фото: Jeonwonsa Film Co. Production/предоставлено пресс-службой фестиваля
Зрителей Берлинале взволновала "женщина, которая убежала"

Словно вступая в спор с товарками по гендеру, американка Келли Райхардт, входящая в объявленные 37,9 процента режиссеров-женщин, сняла фильм вообще без женщин - "Первая корова". Это история из начала XIX века о двух представителях мужского пола, развернувших вдали от больших городов свой робкий бизнес. Один из них китаец Кинг Лу, пробравшийся на дикий Запад через Якутию (Орион Ли), другой молчаливый бородач-повар Куки, бестолково слоняющийся в лесах Орегона (Джон Магаро). Оба находят друг друга в чащобе и образуют молчаливое братство кротких, но амбициозных аутсайдеров. Пока экс-повар не приспособится воровать у чужой одинокой коровы молоко, месить на нем вкусное тесто и печь пирожки, за которыми выстраивается очередь. И это будет началом осуществления легендарной американской мечты.

Келли Райхардт считается мастером фильмов независимых и тихих, склонных к меланхолическому созерцанию пейзажей, рек и барж, лесных и домашних зверушек, с героями-маргиналами, выживающими в этом диковатом мире. Снимает подчеркнуто старомодно ("Первая корова" - даже в формате 4:3), без броско живописных кадров, без романтизации "мужского" жанра, но с положенной долей сантиментов. Вот и эта сага из позапрошлого века начинается в наши дни, когда героиня, любуясь небом и птичками, находит два черепа, тихонько лежащих рядком. Но не кричит в ужасе, а смело разгребает комья земли, обнажая два мужских скелета. Как мы понимаем, скелеты обрастут плотью и судьбами, за которыми мы и будем следить.

"Первая корова" - сага из позапрошлого века, которая начинается в наши дни. Когда героиня, любуясь небом и птичками, находит два черепа, тихонько лежащих рядком

Интонация рассказа как бы нейтральная, интерес автора сосредоточен на том, как можно выстроить бизнес из ничего, основываясь на предприимчивости и не гнушаясь компромиссами с законом и совестью. Как всегда у Келли Райхардт, много животных. Собачки у нее постоянные актеры - ее крошку Люси было не с кем оставить, и режиссеру приходилось брать ее на съемки. Корову для фильма выбирали тщательно и выбрали из породы "джерси", потому что у них большие глаза. С человеческими персонажами примерно так же - режиссеру нужны не характеры, а типажи, и она заимствует контуры привычных героев этого жанра: если ковбой, то обязательно бородатый абориген, если делец - то обязательно откормленный британец, если камзол, то обязательно старый, как из музея. Ритм картины неспешный, кажется, что в аппаратной завис проектор.

Фото: youtube.com/The Match Factory
70-й Берлинале безрезультатно перевалил через экватор

Более изощренный художественный этюд представил в конкурсе Кристиан Петцольд - классик "берлинской школы". Его "Ундина" основана на легенде о морском создании, подобии Русалки, которая мечтает выбраться из морских пучин на земную твердь, но для этого ее должен полюбить юноша, а если ей изменит - пусть покарает его суровая рука суженой. История эта дана в образах современных берлинцев, где Ундина (Паула Бер) - экскурсовод в музее, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем Берлина так подробно, что эти эпизоды становятся фильмом в фильме и могут служить гидом. А начинается все без экивоков: героиня ревнует любимого к каждому звонку и честно ему сообщает, что убьет. И, надо сказать, действительно убьет. Хотя после измены любимого мгновенно найдет замену в лице подводного сварщика Кристофа, похожего на юного Хоакина Феникса (Франц Роговски). Потом произойдет много интригующего и драматичного, включая самую пылкую в мире любовь как в "Мужчине и женщине" Клода Лелуша, гигантского сома, загадочно плывущего в глубинах, новую вспышку ревности, гибель Кристофа в пучинах, его загадочное воскрешение и многое другое, необъяснимость чего легко списать на прихоти древней легенды. Ее вовсе не обязаны досконально знать все зрители в зале, и тогда метафоры картины, аллюзии и уроки пройдут мимо них. И единственная истина, которая останется: чего только не бывает в этом лучшем из миров!

Поэтому нужно просто расслабиться и получать удовольствие от картин неземной любви, жгучей ревности и германской столицы с ее каменными джунглями, где русалки водятся.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Кино
Кино
"РГ" рекомендует: как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Афиша
Афиша
Фильмы, которые нужно посмотреть в феврале