Как ролики конкурса "Я горжусь" создают семейную летопись Победы

Старт общенационального конкурса видеороликов "Я горжусь", посвященного 75-летию Победы и подвигам родных и близких в Великой Отечественной войне, рассказанных их внуками и правнуками, получился неожиданным.

Сразу свыше тысячи работ пришли на сайт ягоржусь.рф. География - от Владивостока до Калининграда, а формы подачи - от поста до короткометражного кино. Изобретательность народных умельцев не знает границ. Так Андрей Гришаков из Красноярска через документы и историю страны и семьи объясняет, почему его дед, он и его сын носят одно имя - Андрей. А Дмитрий Подоплекин из Архангельска и вовсе провел исследование, на основе которого снял документальный фильм о своем деде Даниле, командире Заполярного партизанского отряда, Кавалере ордена боевого Красного Знамени, который уходил в тыл врага до 400 километров. Денис Князев из Ставрополя, наоборот, просит прояснить судьбу деда-фронтовика Василия. Он прошел всю войну от Карелии до Праги, но погиб в 1947 году как милиционер-оперативник, когда противостоял разгулу бандитизма. И его гибель засекречена.

Мозаику "Я горжусь" можно сравнить с акцией "Бессмертный полк", но только она виртуальная

О расследовании судьбы брата-фронтовика Ивана Клюкина просит его сестра Мария Муравьева из Саратова. В ее семье до сих пор живет легенда о том, что "что-то не так с этой меткой - "пропал без вести". Это извещение семья получила в 1942 году. А в 1943 году, больше чем через полгода, от Ивана пришел денежный перевод. И хотя в 1952 году, уже по запросу Марии Муравьевой в Минобороны СССР, пришло сообщение о том, что ее брат Иван Клюкин погиб в 1944 году в Латвии, его место гибели не установлено. И женщина просит помощи - найти могилу брата.

- Мы так и видели конкурс - создание народной семейной летописи войны, - говорит главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов. - Но не ожидали, что люди начнут изыскания - документальные, семейные, архивные и даже художественные, которые все вместе дают новый поворот конкурсу. Мы видели конкурс как подборку трехминутных видеороликов, созданных потомками победителей, а теперь готовы расширить рамки формата ради свободы творчества и полноты истории.

Алексей Денисов сообщил о том, что видеоролики будут приниматься до 2 сентября 2020 года. Начиная с 9 мая 2020 года лучшие из лучших будут идти в эфире телеканала "История".

- Из того, что уже пришло на конкурс, складывается необычная мозаика, - говорит член жюри конкурса "Я горжусь", кинорежиссер Федор Бондарчук, - настолько необычная, что я ее сравнил бы с акцией "Бессмертный полк", но только это виртуальная или в лучших роликах - художественная акция. Она достойна того, чтобы эта мозаика была бы собрана во что-то цельное. Во что? Мы думаем и над этим, и над формой подачи.

Главный приз - лучшие ролики будут демонстрироваться в эфире телеканала "История" весь год.