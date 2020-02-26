В России и Беларуси отметили Международный день родного языка

21 февраля во многих странах мира прошел Международный день родного языка. Впервые его провозгласило ЮНЕСКО в 1999 году, с тех пор он отмечается ежегодно. Отметили этот день и в Союзном государстве.

Как в России

Язык очень хрупкий, уязвимый конструкт, который зачастую нуждается в охране так же, как нуждаются в ней редкие виды живых существ, населяющих планету. Например, в России один из самых редких языков - язык кереков, представителей этой народности всего... четверо!

Вообще на территории России насчитывают около 150 языков, но учат лишь примерно 100 из них - в школах, университетах, на различных курсах, хотя бы в кружках. Остальные держатся лишь до тех пор, пока живы говорящие на них. Малых народов в России около сорока, их культура и языки находятся под большой угрозой. По оценкам лингвистов, умирание национальных языков происходит очень быстро - каждые две недели исчезает редкое наречие.

Но что угрожает русскому языку? Ведь на нем говорят 300 млн человек во всем мире и примерно 160 млн считают его родным. Филологи все больше сходятся во мнении, что сильные и "полноводные" языки не нуждаются в обороне, например, от заимствований, неологизмов и жаргонизмов - все это естественные явления, которые существовали в истории речи и языка всегда. А защищать язык следует, прививая любовь к великой национальной литературе.

Министерство просвещения РФ приурочило к Международному дню родного языка Всероссийскую культурно-просветительскую акцию "Родные языки народов России" для школьников с 1-го по 11-й класс. Учащимся было предложено прочитать любимое стихотворение на своем родном языке, а видео выложить на сайте www.языкинародов.рф.

И школьники откликнулись! Стихи читали поодиночке, дуэтами и даже целыми коллективами, под музыкальное сопровождение и без него.

Акция продолжалась 10 дней - с 10 по 21 февраля. И за это время в ней приняли участие более 8 тысяч человек из 78 субъектов России, причем иные участники не побоялись нарушить возрастные рамки: самому юному чтецу оказалось всего три года - и это был воспитанник детского сада! Малышки - воспитанницы сыктывкарского детского сада № 120 Рада Васильченко и Таисия Кулакова трогательно прочитали стихи на языке коми. Семиклассница Альбина Булатова - задорную "Хадичу" Мусы Джалиля на татарском языке. Первоклассник Рафис Калимуллин - произведение башкирского поэта Салавата Рахматуллина "Олатайым" ("Дедушка").

Как позже уточнили организаторы акции, стихи были исполнены школьниками на 62 языках: русском, аварском, армянском, татарском, осетинском, кабардинском, кумыкском, башкирском, чеченском, балкарском, чукотском, чувашском, ингушском, якутском, ногайском, адыгейском, немецком...

Самые частые темы - родной край, родители, родной язык, исторические события, герои нашего времени.

Белстат констатирует, что цифры популярности белорусского языка за последние 10 лет выросли. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

А как в Беларуси

На улицах Минска, Витебска или Бреста можно услышать как белорусскую, так и русскую речь, ведь в стране на государственном уровне узаконено двуязычие. Хотя 21 февраля, в Международный день родного языка, здесь заметно чаще звучала "матчына мова". Кроме того, на территории Беларуси нашли свой дом 140 других национальностей, самыми многочисленными из которых можно назвать русских, поляков, украинцев, евреев. Но и представители даже небольших диаспор также стараются сохранять свои языковые традиции, проводя культурные фестивали и обучающие курсы для всех желающих.

Во время переписи 2009 года примерно 60 процентов жителей Беларуси назвали родным белорусский язык. Правда, признались, что дома на нем разговаривают лишь 30 процентов. Да, большая часть населения все же предпочитает общаться по-русски, причем это касается не только белорусов, но и собственно русских, украинцев и поляков, проживающих в Беларуси. Но и тут, признают опытные лингвисты, важно понимать: белорусская версия русского языка отличается от классической и может похвастаться целым списком местной лексики вроде "шуфлядки" (выдвижной ящик стола). Очередная перепись населения прошла в минувшем году, и ее результаты будут озвучены лишь осенью. Но уже сейчас Белстат прогнозирует, что цифры популярности белорусского языка за эти 10 лет заметно выросли.

Лишь один процент средних учебных заведений использует в учебном процессе другие языки, к примеру польский и литовский

Растет интерес к белорусскому языку не только в бытовом общении, но и в образовании. Если говорить про детские сады, то на белорусском языке с детьми работают примерно в каждом десятом. А из почти 3000 школ более 45 процентов - белорусскоязычные. В 54 процентах школ преподавание ведется на русском. И лишь один процент средних учебных заведений использует в учебном процессе другие языки, к примеру польский, литовский. В Минобразования подтверждают: все активнее родители выступают с инициативой открыть белорусскоязычный класс в учреждениях образования, которые преподают на русском. К слову, в школах и с русским языком обучения, и с белорусским действует правило: равное количество часов на изучение двух государственных языков. Что же касается колледжей, то более 14 процентов делают ставку на работу со студентами сразу на двух языках, а в высшем образовании это нормальная практика для 40 процентов учреждений.

Непосредственно у дня родного языка в Беларуси уже немало своих традиций. В том числе книжные магазины предлагают скидку на покупку книг на белорусском. Но особенно насыщенные программы готовят вузы. К примеру, в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы в этот день студенты и преподаватели пишут общеуниверситетский купаловский диктант "Найди себя с нами". А на филологическом факультете Белгосуниверситета мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, охватывают целую неделю - с 21 по 27 февраля. Здесь и литературные встречи студентов-филологов с белорусскими и зарубежными писателями, и презентации переводов популярной мировой литературы на белорусский язык (из недавних новинок - на белорусском "заговорил" Гарри Поттер), и интеллектуально-познавательная игра для первокурсников специальностей "белорусская филология", "русская филология" и "славянская филология". Не осталось в стороне и Министерство иностранных дел Беларуси, которое выпустило к празднику забавные тематические стикеры для пользователей мессенджера Viber. Среди них "Трэба падумаць" ("Нужно подумать") и "Консул у дапамогу" ("Консул в помощь").

В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел вечер, посвященный Дню родного языка. Выступивший на нем советник-посланник Посольства Вадим Сенюта отметил, что родной язык по-прежнему остается источником силы и мудрости белорусского народа, основой его богатой культуры. Благодаря таким замечательным писателям, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Василь Быков, Владимир Короткевич, Иван Шамякин, белорусская литература известна во всем мире. Дипломат особо подчеркнул, что в Беларуси два государственных языка - русский и белорусский.

Украшением вечера стал спектакль "Мудромер" в постановке Республиканского театра белорусской драматургии. Гости вечера смогли оценить и уникальную выставку "Неглюбка в фотографиях" Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.

Как рассказала "СОЮЗу" научный сотрудник Центра Ирина Смирнова, на выставке представлены фотографии из семейных архивов жителей белорусской деревни Неглюбка Ветковского района Гомельской области. Неглюбская коллекция фотографий, насчитывающая более трехсот изображений с середины прошлого века, свидетельствует о жизни людей, их взглядах на себя и на свое время.

Подарок от "СОЮЗа" едет в Рязань

Здесь живет ученица 6-го "Б" класса школы № 34 Вероника Тесля, которая приняла участие в акции "Родные языки народов России" и выложила ролик с исполнением стиха поэтессы Юлии Друниной "Зинка". Про двух девчат, плечом к плечу героически сражавшихся в страшные годы войны, одна из которых - Зина - погибла в боях под Оршей.

У этого произведения есть реальный прообраз. Сама Друнина в войну служила санитарным инструктором. В боях на Белорусском фронте она подружилась с двадцатилетней рязанкой Зинаидой Самсоновой. В стихотворении "Зинка" Юлия Друнина рассказала о "светлокосой" подруге, павшей в сражении за белорусскую деревню Холма под Гомелем...

Редакция газеты решила отметить Веронику Тесля - за выбор стиха и великолепное его исполнение.