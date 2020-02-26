Как жили и погибали псковские десантники

Двадцать лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.

Эта дата навсегда вошла трагической страницей в историю десантных войск.

Скорбная весть о гибели целой роты сразу же долетела до Пскова. В городе повсюду только и говорили о страшной беде. Ползли всякие слухи. Ждали официальных сообщений, а их все не было.

Но вот одна из центральных телевизионных программ сообщила и показала сюжет с высоты, на которой воевали и погибали десантники 6-й роты. Сбивчивый репортаж корреспондента, кадры, леденящие душу... Рота загородила путь террористам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан, чтобы устроить там масштабную диверсию. Их было более двух тысяч против 90 десантников, из которых только шестеро чудом остались живы.

По заданию "Российской газеты" я приехала в Псков, чтобы узнать подробности трагедии. Однако выполнить это задание оказалось как никогда трудно: армейское командование дало указание подчиненным - с журналистами не общаться, никаких интервью не давать!

Да что журналисты! Подробностей не знали и псковские власти. Лишь спустя неделю было объявлено официально: погибло 84 десантника, в живых осталось только шестеро. Погибли все 13 офицеров. И стало известно: командир парашютно-десантного батальона подполковник Марк Евтюхин вызвал на себя огонь своей артиллерии.

Поселок Черёха под Псковом, где дислоцируется полк, в те дни погрузился в траур. Первые похороны десантников были назначены на 14 марта. Торжественную церемонию прощания показывали по всем телеканалам. Говорили, что псковичи не посрамили ратной памяти своих великих предков. В Псков прилетел Игорь Сергеев, в ту пору министр обороны. В своей речи, помимо слов о мужестве и героизме павших, он сказал: "Бандиты предлагали немалые деньги, чтоб их пропустили. Но десантники на сделку не пошли. Комбат и его бойцы приняли бой". Сказал министр и слова, которых в Пскове очень ждали: на помощь роте были направлены дополнительные силы, однако подойти к позиции роты они не смогли. "Кинжальный огонь боевиков не позволил этого сделать". А командующий ВДВ генерал Георгий Шпак доложил: "Из-за разлившихся рек Шароаргун и Абазулгол и из-за большой плотности огня не смогли пробиться на помощь другие десантные подразделения".

Мне удалось пройти в штаб Псковской десантной дивизии. Там добыла ксерокопии документов, подготовленных для Министерства обороны РФ, в которых с подробностями описывался бой в Аргунском ущелье. А главное, вместе с полковником штаба дивизии Андреем Александровичем Малаховым мы дотошно выверили каждое имя, отчество и фамилию всех десантников 6-й роты - погибших и живых. Потому что некоторые издания, поторопившись, многое напутали. "Российская газета" смогла первой опубликовать полный уточненный список героев. Еще я выпросила в штабе листовки-представления на погибших героев. На каждой такой листовке - портрет десантника в тонкой черной рамочке и описание его подвига.

Даже читать эти строки из боевого рапорта страшно!

Получив два тяжелых ранения, капитан Роман Соколов продолжал прицельный огонь до последнего патрона. Возле него обнаружили 15 убитых бандитов.

Раненный в грудь старший лейтенант Александр Колгатин привел в действие мины, как только боевики пошли в атаку.

Старшему лейтенанту Алексею Воробьеву, уничтожившему полевого командира Идриса, осколками мин были перебиты ноги, одна пуля попала в живот, другая - в грудь. Когда утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту, тело героя было еще теплым...

Бой шел трое суток. Когда кончились снаряды и патроны, сражение переросло в рукопашную схватку. Но силы были не равны. Почти все десантники были убиты или тяжело ранены. А боевики все наступали. И тогда комбат вызвал огонь на себя.

Эвакуация раненых и убитых с поля боя. Фото: РИА Новости www.ria.ru

От огня артиллерии многие боевики нашли свою могилу на поле боя. Но погибли и наши воины. Впрочем, шансов остаться в живых у них практически не было: уцелевшие после артобстрела озверелые нелюди жестоко добивали раненых и глумились над погибшими. Комбата они усадили на пирамиду тел, надели наушники и в упор несколько раз выстрелили в затылок...

Но вот, продолжая читать бумаги из штаба, я вдруг обнаружила весьма любопытное донесение: "Гвардии майор Доставалов А.В. прорвался через кольцо окружения с личным составом третьего взвода четвертой роты и вышел на усиление шестой роты". Ага, все-таки кто-то прорвался! Или, может, это какая-то ошибка?

Нет, вот еще донесение, скорее докладная записка: "1 марта в 3 часа утра к окруженным смогла прорваться группа солдат во главе с майором Доставаловым (всего 15 человек), который, нарушив приказ, самовольно (вопреки приказу командования) покинул оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и вышел на усиление 6-й роты. Рейд майора Доставалова продлил оборону на два часа".

Кто он, этот человек, сумевший вопреки приказам прийти на помощь погибающим товарищам?

Нашла листовку с портретом и описанием его подвига. Александр Васильевич Доставалов, заместитель командира батальона. Молодой, красивый. "...Присоединившись к десантникам шестой роты, майор Доставалов в ходе сражения получил несколько тяжелых ранений, однако продолжал руководить боем. Последнее ранение оказалось смертельным. За мужество и героизм представлен к званию Героя России (посмертно)".

Позже я узнала, что за непослушание Доставалову пытались "зарубить" "Золотую Звезду". А его фамилию вычеркнули из списков, навечно зачисленных в воинскую часть. Потом, правда, и Звезду утвердили, и в списки внесли.

К званию Героя России были представлены 22 десантника 6-й роты. Остальные стали кавалерами ордена Мужества. Хотя, считаю, все они герои.

На похоронах погибших псковских десантников. Фото: РИА Новости www.ria.ru

А какими были эти парни в мирной жизни, перед тем, как шагнуть в бессмертие? Оказалось, самыми обычными. Их любили, ждали дома. Они тоже надеялись на скорую встречу с женами, детьми, родителями.

У солдат короткая биография: школа, работа, армия. Особенно короткая она у 18-летнего Миши Травина. Он только успел после призыва сфотографироваться в форме десантника и отослать снимок домой. А тут бой... Эту же фотографию показали телерепортеры, побывав после боя на высоте 776.0. Ее обнаружили в кармане погибшего воина. Мать, увидев по телевизору этот снимок, лишилась чувств. Так она узнала, еще до официального сообщения, что ее Миша погиб. А еще она увидела в том страшном телерепортаже найденную на высоте железяку, на которой было нацарапано слово "мама".

- Это мой Мишенька привет мне послал, - считает Вера Михайловна. - Он был таким добрым, чутким мальчиком! Я бегала, просила, умоляла командование не посылать единственного сына в горячую точку! Ведь обещали же первогодок на войну не отправлять. Но меня даже слушать не захотели! А он, мой сыночек, сказал: "Мамочка, не позорь меня! Чем я лучше других? Я вернусь".

Но не вернулся. Юный, трогательный Миша стоял насмерть, совсем как его дед в войну Отечественную. И погиб в бою, доказав, что нынешнее молодое поколение не потеряно.

Не вернулись живыми в Псков сержант Владимир Шведов и ефрейтор Александр Лебедев. Они с детства мечтали стать десантниками и стали.

- Володя был старшим из четырех моих сыновей, - сказал Александр Николаевич Шведов. - Учился средне, но никогда не хулиганил, не грубил. Помогал своим братьям и трем сестричкам. Перед отъездом в Чечню зашел попрощаться. Я обнял его и дал наказ: "Только уж не подведи!". Больно терять сына, но поверьте, если бы он струсил, сбежал, мы бы с матерью этого точно не пережили. Он уехал в Чечню с Сашей Лебедевым. Они вместе воевали, вместе погибали, и вот теперь лежат рядом.

Я спросила Александра Николаевича: знает ли он, как погиб его Володя? "Знаю, - ответил он, - мне принесли его простреленное удостоверение личности. Он носил его в левом нагрудном кармане..."

Не знал отец всего. Я прочитала ему выписку из боевого рапорта. "Гвардии сержант Швецов Владимир Александрович закрыл собой своего раненого товарища и погиб. И тогда, раненый, обвязавшись гранатами, бросился в самую гущу нападавших бандитов и подорвался вместе с ними".

Это был Саша - гвардии ефрейтор Лебедев Александр Владиславович. Герой России. Простой деревенский парень, выросший на Псковщине.

Памятник десантникам в Пскове. Фото: РИА Новости www.ria.ru

У обоих офицеров, лежащих в соседних могилах, жизненный путь длиннее и ярче. Оба - сыновья военных. Оба с детства мечтали стать десантниками и окончили Рязанское десантное училище. Оба не раз воевали в горячих точках. Оба были прекрасными мужьями и отцами, обожавшими своих маленьких дочерей.

- Свое имя Марк унаследовал от прадеда, бравого кубанского казака, и старался походить на него, - сказала мать комбата Лидия Ивановна Евтюхина.

Друзья, вспоминая о нем, подчеркивают: "Он был справедлив, честен". Жена уверяет: лучше его на свете не было и не будет! Через всю свою жизнь Марк пронес любовь к ней, своей Лилии. Они дружили со школы. И однажды в школьном сочинении на тему "Мой любимый герой" Марк напишет лишь одну строчку: "Я люблю Лилю". Кто мог подумать тогда, что у мальчишки это чувство - всерьез и навсегда? И какой надо было иметь характер, чтобы признаться в этом в столь юном возрасте!

Песня "Комбат" была любимой у комбата Евтюхина. Иногда он ее "крутил" дома столько раз, что жена не выдерживала: "Ну, может, хватит?" И не знала она, да и сам он вряд ли догадывался, что песня эта - про него самого, про его судьбу. В то мрачное раннее утро, когда комбат Евтюхин вызвал огонь на себя, Лиля вдруг проснулась от щемящей боли в сердце. Муж звал ее во сне. Она вскочила, забежала к матери: "Марк погибает!.." Ему было всего 35.

Вдова Ольга Доставалова. Фото: Елена Василькова

Александр Доставалов был старше своего командира всего на год. Его жена Ольга, стройная, как девочка, в очках на пол-лица, сидела возле портрета Саши и тихо плакала. Она сразу же согласилась рассказать про своего Васильича.

- Его назвали в честь Суворова, так что с детства его профессия была предопределена, - сказала Оля. - Сашу многие любили. Он был заводной, остроумный, любую конфликтную ситуацию умел перевести в шутку. А его открытая улыбка всех просто обезоруживала!

И когда-то она, будущий врач-стоматолог, впервые увидев улыбку десантника Саши, влюбилась в него навсегда. В тот день я не смогла признаться Ольге Доставаловой в том, что вычитала в документах про ее мужа: он сам, вопреки приказу, пошел на верную смерть, не подумав о семье.

Уезжая в Чечню, пообещал жене: "Скоро вернусь, как обычно". Положил в карман ключи от квартиры. Любил, возвращаясь, открывать дверь сам, чтоб никого не будить. Ольга показала мне связку ключей и документы мужа. Их ей привезли из Чечни. Нашли в кармане Саши. И тут Ольга сообщила мне важное.

- Недавно моя мама, она живет в Твери, ходила с внучкой в госпиталь, где лечится один из выживших десантников - Александр Супонинский. Полина спросила его: "Папа сразу погиб, не мучался?" Он ей ответил: "Сразу". Не стал говорить правду маленькой девочке.

Я тут же решила проведать сержанта Супонинского, единственного живого Героя России из 6-й роты. Вышла из поезда в Твери и направилась в госпиталь.

- Тебе привет от семей Евтюхина и Доставалова, - сказала ему. И спросила: - Ты знаешь, как они погибли.

Но этот здоровенный парень вдруг ответил с раздражением: "Ничего журналистам рассказывать не буду!" Резко поднялся и, хромая, ушел к себе в палату...

Прошло немало времени, когда он и другие, выжившие в том страшном бою, стали делиться воспоминаниями. Вот что сказал, например, рядовой Евгений Владыкин.

"Нас комбат постоянно подбадривал. Скоро, говорил, будет подмога, выстоим. И какая была радость с появлением майора Доставалова! Подошло подкрепление! Мы не одни! Майор поднял вверх сжатую в кулак руку, подошел к комбату, они обнялись. "Семи смертям не бывать! - пошутил Доставалов. - Будем драться!"

А бандиты все шли и шли... И вдруг к месту боя подлетел наш вертолет "Черная акула". Дал один залп и улетел. Командование потом объяснило: "Была плохая видимость - туман и темно".

И никто больше к ним не прорвался. Комбат крепко ругался, кричал, что роту предали! И вызвал огонь. Лучше ведь умереть, чем сдаться. Когда Евтюхин погиб, корректировал огонь капитан Виктор Романов, которому разрывом мины оторвало обе ноги...

Разговорился и сержант Супонинский:

- Нам стало легче, когда пришел Доставалов. Значит, придут и другие. Мы тогда еще не знали, что помощи не будет. Майор залег в трех метрах от комбата, я был от него в восьми. А дальше начался затяжной бой... Доставалов стрелял, не сходя с места. Он уже был ранен. Иногда поворачивался ко мне, ободряя. А потом замолчал, уткнувшись лицом в землю. Мне показалось, что я остался совсем один... Приготовил последний патрон для себя. Но начался артобстрел.

После гибели комбата и Доставалова последние оставшиеся в живых смертельно раненные офицеры приказали солдатам пробиваться к своим. Лейтенант Дмитрий Кожемякин сказал: "Ползите к обрыву и прыгайте, я прикрою! Пусть хоть кто-то останется в живых и расскажет, как все было".

Почему же все-таки не пришла помощь погибающей роте? Ведь в окрестностях этой высоты было столько наших войск! Приходилось по капле выискивать какие-то сведения. Но до сих пор вопросы остаются. Свое расследование стали вести родные погибших. Многие из них прямо говорят: "Роту предали". Но официальное расследование давно закончено, его материалы засекречены, никто не наказан. Прости,6-я рота!

Гвардии сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых из 6-й роты. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как оказалось позже, кроме Доставалова 6-й роте пытались помочь и другие. Например, 120 десантников под командованием начальника разведки Сергея Барана также самовольно снялись с позиции, форсировали разлившуюся реку Абазулгол и двинулись на помощь. Но их остановил категорический приказ командования немедленно вернуться на позиции. И они подчинились.

И командир группы морской пехоты Северного флота генерал-майор Александр Отраковский не раз просил разрешения пойти на помощь. Но так его и не получил. Из-за переживаний у генерала остановилось сердце... В 54 года.

На выручку поспешили и бойцы 1-й роты 1-го батальона. Переправились через реку и... попали в засаду. Только 3 марта им удалось прорваться. Но было уже поздно.

Так что только Доставалов со своим отрядом и смог прорваться. Все эти годы я думала про его подвиг. Правильно ли он поступил, пожертвовав собой ради друзей и осиротив свою семью?

Сегодня страна воздает стоявшим насмерть десантникам высшие воинские почести. По инициативе Рамзана Кадырова девятая линия Грозного была переименована в улицу 84-х Псковских десантников. В их честь написаны песни, сняты кинофильмы. Им поставлены памятники в Пскове и в столице. О том скорбном дне напоминает камень у КПП 104-го парашютно-десантного полка в Черёхе. На нем высечено: "Отсюда ушла в бессмертие шестая рота..."