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29.02.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прости, 6-я рота

Как жили и погибали псковские десантники
Текст: Елена Василькова
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Двадцать лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
Десантники 6-й роты перед боем. Фото: Из семейного архива героев Десантники 6-й роты перед боем. Фото: Из семейного архива героев
Десантники 6-й роты перед боем. Фото: Из семейного архива героев

Эта дата навсегда вошла трагической страницей в историю десантных войск.

Скорбная весть о гибели целой роты сразу же долетела до Пскова. В городе повсюду только и говорили о страшной беде. Ползли всякие слухи. Ждали официальных сообщений, а их все не было.

Но вот одна из центральных телевизионных программ сообщила и показала сюжет с высоты, на которой воевали и погибали десантники 6-й роты. Сбивчивый репортаж корреспондента, кадры, леденящие душу... Рота загородила путь террористам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан, чтобы устроить там масштабную диверсию. Их было более двух тысяч против 90 десантников, из которых только шестеро чудом остались живы.

Фото: Татьяна Павлова
Под Новгородом увековечили память бойца, погибшего в Аргунском ущелье

По заданию "Российской газеты" я приехала в Псков, чтобы узнать подробности трагедии. Однако выполнить это задание оказалось как никогда трудно: армейское командование дало указание подчиненным - с журналистами не общаться, никаких интервью не давать!

Да что журналисты! Подробностей не знали и псковские власти. Лишь спустя неделю было объявлено официально: погибло 84 десантника, в живых осталось только шестеро. Погибли все 13 офицеров. И стало известно: командир парашютно-десантного батальона подполковник Марк Евтюхин вызвал на себя огонь своей артиллерии.

Поселок Черёха под Псковом, где дислоцируется полк, в те дни погрузился в траур. Первые похороны десантников были назначены на 14 марта. Торжественную церемонию прощания показывали по всем телеканалам. Говорили, что псковичи не посрамили ратной памяти своих великих предков. В Псков прилетел Игорь Сергеев, в ту пору министр обороны. В своей речи, помимо слов о мужестве и героизме павших, он сказал: "Бандиты предлагали немалые деньги, чтоб их пропустили. Но десантники на сделку не пошли. Комбат и его бойцы приняли бой". Сказал министр и слова, которых в Пскове очень ждали: на помощь роте были направлены дополнительные силы, однако подойти к позиции роты они не смогли. "Кинжальный огонь боевиков не позволил этого сделать". А командующий ВДВ генерал Георгий Шпак доложил: "Из-за разлившихся рек Шароаргун и Абазулгол и из-за большой плотности огня не смогли пробиться на помощь другие десантные подразделения".

Мне удалось пройти в штаб Псковской десантной дивизии. Там добыла ксерокопии документов, подготовленных для Министерства обороны РФ, в которых с подробностями описывался бой в Аргунском ущелье. А главное, вместе с полковником штаба дивизии Андреем Александровичем Малаховым мы дотошно выверили каждое имя, отчество и фамилию всех десантников 6-й роты - погибших и живых. Потому что некоторые издания, поторопившись, многое напутали. "Российская газета" смогла первой опубликовать полный уточненный список героев. Еще я выпросила в штабе листовки-представления на погибших героев. На каждой такой листовке - портрет десантника в тонкой черной рамочке и описание его подвига.

Даже читать эти строки из боевого рапорта страшно!

Фото: Минобороны РФ
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Получив два тяжелых ранения, капитан Роман Соколов продолжал прицельный огонь до последнего патрона. Возле него обнаружили 15 убитых бандитов.

Раненный в грудь старший лейтенант Александр Колгатин привел в действие мины, как только боевики пошли в атаку.

Старшему лейтенанту Алексею Воробьеву, уничтожившему полевого командира Идриса, осколками мин были перебиты ноги, одна пуля попала в живот, другая - в грудь. Когда утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту, тело героя было еще теплым...

Бой шел трое суток. Когда кончились снаряды и патроны, сражение переросло в рукопашную схватку. Но силы были не равны. Почти все десантники были убиты или тяжело ранены. А боевики все наступали. И тогда комбат вызвал огонь на себя.

Эвакуация раненых и убитых с поля боя. Фото: РИА Новости www.ria.ru

От огня артиллерии многие боевики нашли свою могилу на поле боя. Но погибли и наши воины. Впрочем, шансов остаться в живых у них практически не было: уцелевшие после артобстрела озверелые нелюди жестоко добивали раненых и глумились над погибшими. Комбата они усадили на пирамиду тел, надели наушники и в упор несколько раз выстрелили в затылок...

Но вот, продолжая читать бумаги из штаба, я вдруг обнаружила весьма любопытное донесение: "Гвардии майор Доставалов А.В. прорвался через кольцо окружения с личным составом третьего взвода четвертой роты и вышел на усиление шестой роты". Ага, все-таки кто-то прорвался! Или, может, это какая-то ошибка?

Нет, вот еще донесение, скорее докладная записка: "1 марта в 3 часа утра к окруженным смогла прорваться группа солдат во главе с майором Доставаловым (всего 15 человек), который, нарушив приказ, самовольно (вопреки приказу командования) покинул оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и вышел на усиление 6-й роты. Рейд майора Доставалова продлил оборону на два часа".

Кто он, этот человек, сумевший вопреки приказам прийти на помощь погибающим товарищам?

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости
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Нашла листовку с портретом и описанием его подвига. Александр Васильевич Доставалов, заместитель командира батальона. Молодой, красивый. "...Присоединившись к десантникам шестой роты, майор Доставалов в ходе сражения получил несколько тяжелых ранений, однако продолжал руководить боем. Последнее ранение оказалось смертельным. За мужество и героизм представлен к званию Героя России (посмертно)".

Позже я узнала, что за непослушание Доставалову пытались "зарубить" "Золотую Звезду". А его фамилию вычеркнули из списков, навечно зачисленных в воинскую часть. Потом, правда, и Звезду утвердили, и в списки внесли.

К званию Героя России были представлены 22 десантника 6-й роты. Остальные стали кавалерами ордена Мужества. Хотя, считаю, все они герои.

На похоронах погибших псковских десантников. Фото: РИА Новости www.ria.ru

А какими были эти парни в мирной жизни, перед тем, как шагнуть в бессмертие? Оказалось, самыми обычными. Их любили, ждали дома. Они тоже надеялись на скорую встречу с женами, детьми, родителями.

У солдат короткая биография: школа, работа, армия. Особенно короткая она у 18-летнего Миши Травина. Он только успел после призыва сфотографироваться в форме десантника и отослать снимок домой. А тут бой... Эту же фотографию показали телерепортеры, побывав после боя на высоте 776.0. Ее обнаружили в кармане погибшего воина. Мать, увидев по телевизору этот снимок, лишилась чувств. Так она узнала, еще до официального сообщения, что ее Миша погиб. А еще она увидела в том страшном телерепортаже найденную на высоте железяку, на которой было нацарапано слово "мама".

- Это мой Мишенька привет мне послал, - считает Вера Михайловна. - Он был таким добрым, чутким мальчиком! Я бегала, просила, умоляла командование не посылать единственного сына в горячую точку! Ведь обещали же первогодок на войну не отправлять. Но меня даже слушать не захотели! А он, мой сыночек, сказал: "Мамочка, не позорь меня! Чем я лучше других? Я вернусь".

Но не вернулся. Юный, трогательный Миша стоял насмерть, совсем как его дед в войну Отечественную. И погиб в бою, доказав, что нынешнее молодое поколение не потеряно.

Фото: Николай Гагарин
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Не вернулись живыми в Псков сержант Владимир Шведов и ефрейтор Александр Лебедев. Они с детства мечтали стать десантниками и стали.

- Володя был старшим из четырех моих сыновей, - сказал Александр Николаевич Шведов. - Учился средне, но никогда не хулиганил, не грубил. Помогал своим братьям и трем сестричкам. Перед отъездом в Чечню зашел попрощаться. Я обнял его и дал наказ: "Только уж не подведи!". Больно терять сына, но поверьте, если бы он струсил, сбежал, мы бы с матерью этого точно не пережили. Он уехал в Чечню с Сашей Лебедевым. Они вместе воевали, вместе погибали, и вот теперь лежат рядом.

Я спросила Александра Николаевича: знает ли он, как погиб его Володя? "Знаю, - ответил он, - мне принесли его простреленное удостоверение личности. Он носил его в левом нагрудном кармане..."

Не знал отец всего. Я прочитала ему выписку из боевого рапорта. "Гвардии сержант Швецов Владимир Александрович закрыл собой своего раненого товарища и погиб. И тогда, раненый, обвязавшись гранатами, бросился в самую гущу нападавших бандитов и подорвался вместе с ними".

Это был Саша - гвардии ефрейтор Лебедев Александр Владиславович. Герой России. Простой деревенский парень, выросший на Псковщине.

Памятник десантникам в Пскове. Фото: РИА Новости www.ria.ru

У обоих офицеров, лежащих в соседних могилах, жизненный путь длиннее и ярче. Оба - сыновья военных. Оба с детства мечтали стать десантниками и окончили Рязанское десантное училище. Оба не раз воевали в горячих точках. Оба были прекрасными мужьями и отцами, обожавшими своих маленьких дочерей.

- Свое имя Марк унаследовал от прадеда, бравого кубанского казака, и старался походить на него, - сказала мать комбата Лидия Ивановна Евтюхина.

Друзья, вспоминая о нем, подчеркивают: "Он был справедлив, честен". Жена уверяет: лучше его на свете не было и не будет! Через всю свою жизнь Марк пронес любовь к ней, своей Лилии. Они дружили со школы. И однажды в школьном сочинении на тему "Мой любимый герой" Марк напишет лишь одну строчку: "Я люблю Лилю". Кто мог подумать тогда, что у мальчишки это чувство - всерьез и навсегда? И какой надо было иметь характер, чтобы признаться в этом в столь юном возрасте!

Песня "Комбат" была любимой у комбата Евтюхина. Иногда он ее "крутил" дома столько раз, что жена не выдерживала: "Ну, может, хватит?" И не знала она, да и сам он вряд ли догадывался, что песня эта - про него самого, про его судьбу. В то мрачное раннее утро, когда комбат Евтюхин вызвал огонь на себя, Лиля вдруг проснулась от щемящей боли в сердце. Муж звал ее во сне. Она вскочила, забежала к матери: "Марк погибает!.." Ему было всего 35.

Вдова Ольга Доставалова. Фото: Елена Василькова

Александр Доставалов был старше своего командира всего на год. Его жена Ольга, стройная, как девочка, в очках на пол-лица, сидела возле портрета Саши и тихо плакала. Она сразу же согласилась рассказать про своего Васильича.

- Его назвали в честь Суворова, так что с детства его профессия была предопределена, - сказала Оля. - Сашу многие любили. Он был заводной, остроумный, любую конфликтную ситуацию умел перевести в шутку. А его открытая улыбка всех просто обезоруживала!

И когда-то она, будущий врач-стоматолог, впервые увидев улыбку десантника Саши, влюбилась в него навсегда. В тот день я не смогла признаться Ольге Доставаловой в том, что вычитала в документах про ее мужа: он сам, вопреки приказу, пошел на верную смерть, не подумав о семье.

Уезжая в Чечню, пообещал жене: "Скоро вернусь, как обычно". Положил в карман ключи от квартиры. Любил, возвращаясь, открывать дверь сам, чтоб никого не будить. Ольга показала мне связку ключей и документы мужа. Их ей привезли из Чечни. Нашли в кармане Саши. И тут Ольга сообщила мне важное.

- Недавно моя мама, она живет в Твери, ходила с внучкой в госпиталь, где лечится один из выживших десантников - Александр Супонинский. Полина спросила его: "Папа сразу погиб, не мучался?" Он ей ответил: "Сразу". Не стал говорить правду маленькой девочке.

Я тут же решила проведать сержанта Супонинского, единственного живого Героя России из 6-й роты. Вышла из поезда в Твери и направилась в госпиталь.

- Тебе привет от семей Евтюхина и Доставалова, - сказала ему. И спросила: - Ты знаешь, как они погибли.

Но этот здоровенный парень вдруг ответил с раздражением: "Ничего журналистам рассказывать не буду!" Резко поднялся и, хромая, ушел к себе в палату...

Фото: Константин Лобков
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Прошло немало времени, когда он и другие, выжившие в том страшном бою, стали делиться воспоминаниями. Вот что сказал, например, рядовой Евгений Владыкин.

"Нас комбат постоянно подбадривал. Скоро, говорил, будет подмога, выстоим. И какая была радость с появлением майора Доставалова! Подошло подкрепление! Мы не одни! Майор поднял вверх сжатую в кулак руку, подошел к комбату, они обнялись. "Семи смертям не бывать! - пошутил Доставалов. - Будем драться!"

А бандиты все шли и шли... И вдруг к месту боя подлетел наш вертолет "Черная акула". Дал один залп и улетел. Командование потом объяснило: "Была плохая видимость - туман и темно".

И никто больше к ним не прорвался. Комбат крепко ругался, кричал, что роту предали! И вызвал огонь. Лучше ведь умереть, чем сдаться. Когда Евтюхин погиб, корректировал огонь капитан Виктор Романов, которому разрывом мины оторвало обе ноги...

Разговорился и сержант Супонинский:

- Нам стало легче, когда пришел Доставалов. Значит, придут и другие. Мы тогда еще не знали, что помощи не будет. Майор залег в трех метрах от комбата, я был от него в восьми. А дальше начался затяжной бой... Доставалов стрелял, не сходя с места. Он уже был ранен. Иногда поворачивался ко мне, ободряя. А потом замолчал, уткнувшись лицом в землю. Мне показалось, что я остался совсем один... Приготовил последний патрон для себя. Но начался артобстрел.

После гибели комбата и Доставалова последние оставшиеся в живых смертельно раненные офицеры приказали солдатам пробиваться к своим. Лейтенант Дмитрий Кожемякин сказал: "Ползите к обрыву и прыгайте, я прикрою! Пусть хоть кто-то останется в живых и расскажет, как все было".

Почему же все-таки не пришла помощь погибающей роте? Ведь в окрестностях этой высоты было столько наших войск! Приходилось по капле выискивать какие-то сведения. Но до сих пор вопросы остаются. Свое расследование стали вести родные погибших. Многие из них прямо говорят: "Роту предали". Но официальное расследование давно закончено, его материалы засекречены, никто не наказан. Прости,6-я рота!

Гвардии сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых из 6-й роты. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как оказалось позже, кроме Доставалова 6-й роте пытались помочь и другие. Например, 120 десантников под командованием начальника разведки Сергея Барана также самовольно снялись с позиции, форсировали разлившуюся реку Абазулгол и двинулись на помощь. Но их остановил категорический приказ командования немедленно вернуться на позиции. И они подчинились.

И командир группы морской пехоты Северного флота генерал-майор Александр Отраковский не раз просил разрешения пойти на помощь. Но так его и не получил. Из-за переживаний у генерала остановилось сердце... В 54 года.

На выручку поспешили и бойцы 1-й роты 1-го батальона. Переправились через реку и... попали в засаду. Только 3 марта им удалось прорваться. Но было уже поздно.

Так что только Доставалов со своим отрядом и смог прорваться. Все эти годы я думала про его подвиг. Правильно ли он поступил, пожертвовав собой ради друзей и осиротив свою семью?

Сегодня страна воздает стоявшим насмерть десантникам высшие воинские почести. По инициативе Рамзана Кадырова девятая линия Грозного была переименована в улицу 84-х Псковских десантников. В их честь написаны песни, сняты кинофильмы. Им поставлены памятники в Пскове и в столице. О том скорбном дне напоминает камень у КПП 104-го парашютно-десантного полка в Черёхе. На нем высечено: "Отсюда ушла в бессмертие шестая рота..."

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