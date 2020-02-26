Китай готовит пакет мер для восстановления экспорта

Промышленные предприятия КНР постепенно возобновляют работу, и китайское руководство готово предпринять все возможное для восстановления внешней торговли.

Для России это очень важно: от китайских поставок зависит производство многих видов продукции - от электроники до продовольствия. Затянувшиеся из-за вируса китайские "новогодние каникулы" могут отразиться и на российских производителях.

Для России китайский импорт - это не только потребительские товары. Поставки из Китая критичны для некоторых российских автоконцернов и производителей электроники

В структуре российского импорта доля Китая превышает 22%. В основном Китай поставляет в Россию машины, оборудование и транспортные средства (57,04% от всего объема импорта из КНР, по данным портала "Внешняя торговля России"), текстиль и обувь (10,81%), продукцию химпрома (10,14%), а также продовольственные товары и сельхозсырье (3,18%). Импорт России из Китая в 2019 году превысил 54,1 млрд долларов, и КНР остается нашим главным внешнеторговым партнером.

Поставки из Китая критичны для некоторых производителей автокомпонентов и автопроизводителей. Так, КАМАЗ объявил, что в случае дальнейших перебоев с поставками комплектующих из Китая он может с 20 апреля ввести на предприятии режим неполной рабочей недели, чтобы избежать незапланированных простоев производства.

Несмотря на попытки России развивать собственное производство электроники, оно по-прежнему сильно зависит от китайских поставщиков. Одни эксперты уверены, что компоненты частично можно заместить продукцией из Индии, Южной Кореи и Сингапура, другие считают, что в мире просто нет мощностей, сопоставимых с китайскими.

Главное таможенное управление Китая (ГТУ) заявило, что готово приложить максимальные усилия для поддержки китайских экспортеров. Среди рассматриваемых мер - дальнейшее упрощение таможенных процедур, снижение инспекционных и карантинных сборов, а также создание комфортных условий на контрольно-пропускных пунктах.

В городе Дунгуань, производственном центре страны, возобновили работу около 91% крупнейших импортных и экспортных предприятий с участием зарубежных инвестиций, сообщает агентство Синьхуа. Старт работ откладывался из-за роста эпидемии. Коронавирус сказался на экспортных заказах некоторых предприятий: их количество сократилось примерно на 10-15% в годовом исчислении, операционные расходы предприятий выросли за счет затрат на рабочую силу, сырье и логистику.

При этом, по данным таможни Дунгуаня, трансграничная электронная торговля по-прежнему сохраняет высокие темпы роста. Так, в январе она превысила 182,4 млн долларов, что в 15,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. По данному показателю Дунгуань занимает первое место в Китае.