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26.02.2020 10:24
Рубрика: Культура

Книжные миры художника Бориса Диодрова оживут в Гослитмузее

Текст: Наталья Лебедева
Выставка "Как рождается сказка: книжные миры Бориса Диодорова" открылась в филиале Государственного литературного музея "Доходный дом Любощинских - Вернадских". Сказочные миры, созданные одним из лучших книжных графиков современности, будут очаровывать, восхищать, удивлять и заставлять верить в чудеса больших и маленьких гостей музея до 5 апреля.
Фото: Предоставлены Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля Фото: Предоставлены Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля
Фото: Предоставлены Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля

За более чем полвека народный художник России Борис Диодоров, который в 2019 году отметил 85-летие, оформил свыше 400 книг. Это он придумал запоминающиеся и узнаваемые образы героям не всегда детским произведениям Алана Милна, Ханса Кристиана Андерсена, Астрид Линдгрен, Бориса Заходера, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Александра Блока, Павла Бажова, Льва Кассиля и многих-многих других.

В коллекции Гослитмузея хранится более 900 книжных иллюстраций художника, самые яркие и интересные представлены на юбилейной выставке. Посетители смогут представить, как художник работает над созданием иллюстраций: от замысла - к наброску, от эскиза - к воплощению: акварель, офорт, книга. И уж точно невозможно будет пройти мимо офортного станка, принадлежащего художника.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В рамках выставки 7 марта пройдет фестиваль "Как в сказке". Самые юные посетители музея будут путешествовать от одной волшебной истории Бориса Диодорова к другой, заново знакомиться с уже известными героями и создавать свои сказочные миры. Им предстоит вспомнить, кого спасла от гибели Дюймовочка, кто был лучшим другом Винни-Пуха, чего не стоит делать, если путешествуешь на гусях, как Нильс, или сталкиваешься со Снежной королевой, как Кай. Офортный станок тоже не останется без дела, гости узнают, что такое "шабер", "гладило", "качалка" и опробуют создать иллюстрацию методом отпечатка на бумаге. Завершит праздник музыкальный спектакль по сказке Х. К. Андерсена "Русалочка": актриса Екатерина Кочнева будет читать сказку под аккомпанемент пианистки Татьяны Шатковской.

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля. Фестиваль проходит при информационной поддержке "Российской газеты".

Культура Литература

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