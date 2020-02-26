Когда курс доллара может дойти до 70 рублей

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль подвергся резкой распродаже на старте торгов во вторник, отыгрывая близкие к паническим настроения на мировых финансовых рынках в конце дня в понедельник. Как мы убедились в последние годы рублю по силам переварить ослабление нефти или резкое снижение мировых фондовых рынков, если эти события случаются раздельно. Но когда это происходит разом, инвесторы сворачивают позиции в российской валюте.

С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке. К минимумам на 10 января USDRUB прибавил более 7%, развернувшись к росту после просадки под 61.

Это значимый уровень поддержки, откуда пару выкупают на спадах с апреля 2018 года. Если предполагать, что это движение от одной важной области к другой продолжится и далее, то следующей остановкой для USDRUB видится у 67 - это область пиковых уровней августа прошлого года. Если и этот уровень будет пройден, то далее курс может нацелиться на 70. Учитывая то, что российская валюта долго растет, но быстро слабеет, касание 70 рублей за доллар может состояться уже в первом полугодии.

Евро - отдельная история. Он выглядит серьезно перепроданным к большинству основных конкурентов (доллар, британский фунт, швейцарский франк). На прошлой неделе появились признаки отскока евро от трехлетних минимумов к доллару и области четырехлетних минимумов к фунту. Это потянуло за собой ускоренный рост EURRUB, преодолевший рубеж 71 на торгах во вторник. Развитие наступления евро на мировых рынках открывает дорогу для роста EURRUB к 74.